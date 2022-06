Tecnologia Fim da linha: Internet Explorer 11 é aposentado nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2022

Internet Explorer seguirá existindo no Microsoft Edge. (Foto: Reprodução)

Após quase 27 anos de trabalho, o Internet Explorer 11 será oficialmente aposentado nesta quarta-feira (15). A Microsoft finalmente encerrará o suporte para o aplicativo de desktop, que será desativado em determinadas versões do Windows. O clássico navegador será substituído pelo modo legado “IE” dentro do Microsoft Edge.

Lançado em 24 de agosto de 1995, o clássico navegador da Microsoft ficará na memória. O nascimento do Microsoft Edge em 2015 foi o início do fim para o Internet Explorer. Desde então, o browser mais antigo foi, gradualmente, perdendo espaço no Windows. Em agosto de 2021, os aplicativos e serviços do Microsoft 365 encerraram o suporte para o IE.

O enterro desta quarta não é nenhuma surpresa. A Microsoft já havia anunciado oficialmente a data de aposentadoria do Internet Explorer no dia 16 de março de 2022.

“Conforme anunciado anteriormente, o futuro do Internet Explorer no Windows está no Microsoft Edge. O modo Internet Explorer (modo IE) fornece suporte a navegadores herdados no Microsoft Edge. Por causa disso, o aplicativo para desktop do Internet Explorer 11 (IE 11) será desativado, no dia 15 de junho de 2022, em certas versões do Windows 10.”

Quais versões do Windows perderão o Internet Explorer?

A Microsoft explica em seu site que o Internet Explorer 11 já não está disponível no Windows 11, onde o Microsoft Edge é o navegador padrão. O plano é redirecionar os usuários para o browser mais recente.

Agora, o app do IE entregue via Canal Semestral (Semi-Annual Channel) para determinadas versões do Windows 10 será desativado. A aposentadoria do browser clássico afeta sistemas que executam SKUs de clientes Windows 10 e Windows 10 IoT, na versão 20H2 ou posterior.

Mesmo assim, ainda não se trata de uma morte completa para o aplicativo do Internet Explorer. O navegador permanecerá disponível no Windows 7 ESU, Windows 8.1 e em todas as versões Windows 10 LTSC e Server. A Microsoft ainda vai continuar enviando atualizações de segurança e fornecendo suporte técnico para o navegador até o fim do ciclo de vida desses sistemas.

Internet Explorer será desativado em duas etapas

A aposentadoria do Internet Explorer vai ocorrer em duas etapas. Na primeira fase, os sistemas vão redirecionar o usuário para o Edge ao tentar acessar o aplicativo do IE 11 ao longo dos próximos meses. Na segunda etapa, vai ocorrer e efetiva desativação do browser via Windows Update. Assim, somente o modo Internet Explorer do Edge permanecerá.

No entanto, a Microsoft avisa que é necessário manter o aplicativo do Internet Explorer no computador, mesmo desativado. Afinal, o modo Internet Explorer do Edge depende da permanência do IE 11 no sistema.

