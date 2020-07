Porto Alegre Fiscalização do comércio ambulante irregular é intensificada

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Em apenas uma ação, foram recolhidos mais de 900 quilos de frutas e verduras no Largo Glênio Peres. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Em apenas uma ação, foram recolhidos mais de 900 quilos de frutas e verduras no Largo Glênio Peres. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A prefeitura intensificou a fiscalização para coibir o comércio ambulante irregular, especialmente na região do Centro Histórico. Ao todo, entre janeiro e junho, foram apreendidos mais de 31 mil artigos. Entre eles, estão eletrônicos, alimentos, óculos, cigarros e outros produtos sem procedência. Em apenas uma ação, no último dia 10, foram recolhidos mais de 900 quilos de frutas e verduras no Largo Glênio Peres, que foram doados para uma instituição de caráter assistencial. As ações são realizadas pelos agentes da Diretoria de Fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Guarda Municipal e Brigada Militar.

“Diante do grande impacto econômico da Covid-19, o aumento no número de ambulantes era esperado. Mesmo assim, nossos fiscais estão atuando para garantir o cumprimento da lei. Recomendamos que a população não adquira produtos sem procedência, que podem causar prejuízos e riscos à saúde dos consumidores”, destaca o titular da SMDE, Leonardo Hoff.

“A operação integrada visa a proteger o cidadão e os empreendedores que atuam de forma legal no município”, complementa o secretário municipal de Segurança, Solon Beresford.

