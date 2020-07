Porto Alegre Defesa Civil de Porto Alegre prorroga alerta de inundação até sábado

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Abrigo montado pela prefeitura recebe famílias atingidas pelas chuvas. Foto: Luiz Adriano Madruga/PMPA Abrigo montado pela prefeitura recebe famílias atingidas pelas chuvas. (Foto: Luiz Adriano Madruga/PMPA) Foto: Luiz Adriano Madruga/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre, com base no monitoramento hidrológico da Sala de Situação (Sema/RS), prorrogou o alerta de inundação na Região do Arquipélago até as 18h de sábado (18). Conforme o órgão, a previsão de chuvas moderadas (30mm a 60mm) na Metade Norte do Estado e a vazão de outras bacias hidrográficas em direção ao Lago Guaíba podem afetar a rotina das comunidades ribeirinhas em Porto Alegre.

A prefeitura segue em alerta para atender as famílias ribeirinhas. Um abrigo emergencial foi preparado na Escola Estadual Alvarenga Peixoto, na Ilha dos Marinheiros, para receber os desabrigados. Oferece quatro refeições diárias, além de cobertores, roupas e materiais de higiene. Na escola estão reservadas dez salas de aula, cozinha, dois banheiros com chuveiro quente e uma sala administrativa. A coordenação geral da ação fica sob a responsabilidade da Copae (Comissão Permanente de Atuação em Emergências).

A Defesa Civil e a Copae, composta por órgãos municipais e instituições parceiras (Corpo de Bombeiros Militar e CEEE), deverão dar continuidade às providências previstas no Plano de Contingência de Enchentes, priorizando a integridade física das pessoas e cumprindo os protocolos de contenção da propagação do novo coronavírus.

No caso de emergência, ligue para Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

