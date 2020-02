Acontece Flowork inaugura nova fase de expansão em Curitiba

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2020

Foto: Marcelo Elias/Divulgação

A gaúcha Flowork, líder no segmento de coworking na região Sul, inaugura sua segunda fase de expansão em Curitiba (PR), na segunda-feira (03). A operação na capital paranaense teve início em agosto do último ano, no Barigui Business Center (BBC), no bairro Barigui.

Agora, a empresa passa a operar 1,2 mil m², com dois andares e 300 estações de trabalho. Entre os clientes da unidade estão Nestlé, Invescon, Licks Advogados, Big Brain Education, De Bernt, Egis Engenharia e OYO.

“Nosso diferencial é aliar o alto padrão dos escritórios a um ambiente moderno, onde as empresas do ecossistema têm oportunidade de trocar experiências e gerar novos negócios entre si”, afirma Daniel Pocztaruk, sócio do empreendimento.

Nos três anos em Porto Alegre, a Flowork cresceu de 500 m² para 3,3 mil m². Entre seus mais de 150 clientes fixos, estão nomes como Movile, iFood, Quinto Andar, Arcelor Mittal, Nelógica, Summit, Agência JWT, EDP Energia, Loggi, Sympla, Motrisa, Lojas Lebes, SML do Brasil e Conquer.

A decisão dos sócios Daniel Pocztaruk, Daniel Goldsztein e Lourenço Paiva pela capital paranaense consolida a estratégia de fortalecimento da marca e da operação na região Sul do Brasil. A incorporadora Invescon, responsável pelo empreendimento BBC, é também sócia da Operação da Flowork em Curitiba.

