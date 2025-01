Mundo Fogo em Los Angeles: água está acabando enquanto pior incêndio da história se espalha sem controle

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

As chamas se espalham em múltiplos focos sem controle nesta quinta-feira (09) e ameaçam diversas regiões, como pontos turísticos e Hollywood Foto: Reprodução Após destruir casas de luxo e cerca de 11 mil hectares, as chamas estão perto da Calçada da Fama e de pontos turísticos de Los Angeles Foto: Reprodução

Os bombeiros de Los Angeles enfrentam diversas dificuldades para combater o pior incêndio da história da cidade, entre elas a falta de água. As chamas se espalham em múltiplos focos sem controle nesta quinta-feira (09) e ameaçam diversas regiões, como pontos turísticos e Hollywood.

O primeiro foco de incêndios, em Pacific Palisades, iniciou ainda na terça-feira e se tornou o mais destrutivo da história de Los Angeles e consumiu bairros inteiros da região, que possui casas de luxo de bilionários e celebridades. O intenso combate das chamas fez a pressão da água diminuir e até faltar em alguns hidrantes em Palisades, segundo as autoridades locais.

“Levamos o sistema ao limite. Estamos combatendo um incêndio florestal com sistemas de água urbanos”, afirmou Janisse Quinones, diretora-executiva do Departamento de Água e Energia de Los Angeles.

As autoridades de Los Angeles afirmaram que seus sistemas municipais de água estavam funcionando de forma eficaz, mas foram projetados para um ambiente urbano, não para lidar com incêndios florestais.

Segundo Jay Lund, professor de engenharia civil e ambiental na Universidade da Califórnia em Davis, os reservatórios urbanos são geralmente projetados para combater incêndios localizados, e não chamas generalizadas como os que estão devastando Los Angeles.

“Não é que falte água no sul da Califórnia, mas não há água suficiente naquela área específica durante as poucas horas em que você precisa para combater os incêndios”, disse Lund.

Até a manhã desta quinta, quatro grandes focos de incêndio atingem a região metropolitana de Los Angeles, somando uma área de cerca de 11 mil hectares consumidos pelo fogo, segundo o Departamento estadual de Silvicultura e Proteção contra Incêndios, o Cal Fire.

O incêndio mais recente a surgir foi em Hollywood Hills, que iniciou na noite de quarta-feira e ameaça pontos turísticos da cidade e a própria Hollywood.

Na maioria desses incêndios, o nível de contenção é de 0%. Isso ocorre por conta de um cenário de “tempestade quase perfeita”, em que o fogo está sendo espalhado em alta velocidade por rajadas de vento que superam os 100 km/h e há uma umidade do ar muito baixa. Cinco pessoas morreram por conta dos incêndios e ao menos 1.900 imóveis foram destruídos.

Apesar dos ventos suavizarem momentaneamente na manhã desta quinta, a previsão é que a situação dos incêndios piore nas próximas horas, com a persistência dos ventos intensos em Los Angeles. Chamados de eventos de ventos fortes, rajadas de até 129 km/h devem contribuir para um maior alastramento do fogo, afirmou o meteorologista Todd Hall, do Serviço Nacional de Meteorologia da cidade, ao jornal norte-americano “The New York Times”.

