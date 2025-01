Inter Alario é anunciado no Estudiantes após rescisão com o Inter

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Pelo Colorado, o centroavante marcou cinco gols em 36 jogos Foto: Divulgação/Estudiantes Pelo Colorado, o centroavante marcou cinco gols em 36 jogos. (Foto: Divulgação/Estudiantes) Foto: Divulgação/Estudiantes

Nesta quinta-feira (09), Lucas Alario foi anunciado como novo reforço do Estudiantes, da Argentina. O centroavante tinha contrato com o Inter até o final de 2025, porém optou pela rescisão. Com desempenho abaixo das expectativas na última temporada, o Colorado não dificultou a saída do atleta, que aliviou a folha salarial do clube.

O atacante foi reserva em boa parte do ano, participando de 36 jogos e marcando cinco gols. Após a chegada de Roger Machado, Alario foi titular em apenas uma oportunidade e ficou de fora dos últimos 10 jogos do Brasileirão.

Apesar de também classificado para a Libertadores, o Estudiantes não poderá enfrentar o Inter na fase de grupos, já que ambos os clubes estão no mesmo pote. Um possível confronto entre o jogador e seu antigo clube pode acontecer somente a partir das oitavas de final.

