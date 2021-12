Rio Grande do Sul Foi em Capão da Canoa o lançamento da Operação RS Verão Total no domingo

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2021

Moradores e turistas vão contar com guarda-vidas, policiamento, operações de trânsito e monitoramento da qualidade da água. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Moradores e turistas vão contar com guarda-vidas, policiamento, operações de trânsito e monitoramento da qualidade da água. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Com a chegada do verão e das férias, o litoral do Rio Grande do Sul passa a ser o local mais desejado pelos gaúchos. Para que a nova estação possa ser aproveitada de forma segura, uma força-tarefa, chamada Operação RS Verão Total, é formada pelo governo do Estado. Lançada neste domingo (19), na avenida Beira-Mar, em Capão da Canoa, o propósito do projeto é ampliar os serviços prestados à população. Toda a parte da coordenação executiva das ações é de responsabilidade do Gabinete do Vice-Governador.

Até 6 de março de 2022, moradores e turistas do litoral poderão contar com guarda-vidas, mais policiamento, operações de trânsito, como a Balada Segura, ações de acessibilidade, a exemplo do Praia Acessível, monitoramento da qualidade das águas e investimentos pontuais na rede de saúde dos municípios.

Abrindo a temporada, o governador Eduardo Leite falou sobre o trabalho de preparação para o litoral de todo o Estado, incluindo águas internas e Costa Doce. “Temos a preocupação de trazer a estrutura reforçada do Estado para todo o litoral, para que os veranistas possam aproveitar a temporada de verão com segurança, conforto e tranquilidade. Embora os números de internações e de novos casos de coronavírus estejam caindo de forma consistente e estejamos em um momento melhor, é importante que os cuidados se mantenham para que tenhamos um verão seguro também do ponto de vista sanitário. Além de segurança, a estrutura de saúde no litoral recebeu reforço em parceria com os municípios. Estamos preparados para ter um grande verão”, disse Leite.

O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, destacou a integração das secretarias para garantir a ampliação dos serviços nas praias. “São mais de 30 secretarias, órgãos e entidades envolvidos para potencializar as ações do Estado no litoral. Segurança, saúde, turismo, transportes e tudo que é necessário para que o gaúcho que vier seja bem atendido”, detalhou Ranolfo.

O vice-governador lembrou ainda dos R$ 280 milhões que estão sendo investidos na Segurança Pública por meio do programa Avançar já são realidade em novos equipamentos e em melhorias nas estruturas das vinculadas da pasta.

“Este, inclusive, é o último verão em que será preciso utilizar o helicóptero da Brigada Militar, porque já está autorizada a compra de um helicóptero para o Corpo de Bombeiros, entre outros investimentos”, acrescentou o governador Leite.

