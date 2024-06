Esporte Fórmula 1: Red Bull renova contrato com Sergio Pérez

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Piloto mexicano de 34 anos assina acordo válido até o fim da temporada 2026 Foto: Ben Stansall/AFP Piloto mexicano de 34 anos assina acordo válido até o fim da temporada 2026 (Foto: Ben Stansall/AFP) Foto: Ben Stansall/AFP

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um anúncio realizado na terça-feira (4), movimentou os bastidores da Fórmula 1. A Red Bull Racing divulgou a renovação contratual do piloto Sergio Pérez, até o fim da temporada 2026.

As negociações entre o piloto mexicano e a equipe austríaca foram longas. Anteriormente, a Red Bull planejava estender o vínculo com Pérez até o fim da temporada 2025, porém o piloto buscava vínculo até o fim de 2026.

Com passagens por Sauber, McLaren, Force India e Racing Point, Sergio Pérez está na Red Bull desde 2021. Nesse tempo, Pérez chegou ao pódio em 29 provas pela equipe, com 5 vitórias.

O CEO e chefe da equipe, Christian Horner, falou sobre a importância da permanência do piloto.

“Agora é um momento importante para confirmarmos nossa dupla de pilotos para 2025 e nós estamos muito satisfeitos em continuar trabalhando com Checo Pérez. Continuidade e estabilidade são importantes para o time e ambos [Pérez e Max Verstappen], são uma parceria robusta e de sucesso, que asseguraram a nossa dobradinha no Campeonato Mundial de Pilotos ano passado. Ano passado foi uma temporada especial, e nós precisamos trabalhar duro para manter nossos títulos [de Pilotos e Construtores]. Mas nós estamos seguros que com nossa dupla de pilotos e nosso time como um todo, estaremos próximos de lutar pelo Campeonato [de Construtores] este ano”, disse Horner.

Sergio Perez também falou sobre a renovação contratual e se mostrou contente com a permanência na Red Bull.

“Estou realmente muito feliz de comprometer meu futuro com essa grande equipe. É um desafio como nenhum outro correr pela Red Bull Racing, seja nas pistas ou fora delas. Estou lisonjeado de permanecer aqui para continuar nossa jornada juntos e contribuir para a grande história desse time por mais dois anos. Eu quero retribuir com excelentes resultados na pista e fora dela. Eu acho que temos muito trabalho a fazer, e temos muitos campeonatos para vencer juntos”, declarou.

Temporada na Red Bull Racing

O companheiro de Sergio Pérez na equipe, o holandês Max Verstappen, lidera o Campeonato Mundial de Pilotos, com 169 pontos conquistados. Verstappen venceu cinco das oito provas disputadas na temporada.

Pérez ocupa a quinta posição no Campeonato Mundial de Pilotos, com 107 pontos, e quatro pódios alcançados.

No Mundial de Construtores, a Red Bull lidera com 276 pontos somados. Na segunda posição está a Ferrari, com 252 pontos, e a McLaren ocupa a terceira colocação, com 184 pontos conquistados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/formula-1-red-bull-renova-contrato-com-sergio-perez/

Fórmula 1: Red Bull renova contrato com Sergio Pérez

2024-06-05