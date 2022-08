Rio Grande do Sul Fórum Gramado de Estudos Turísticos anuncia data da próxima edição

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2022

Em 2023, o IV Fórum Gramado vai acontecer dias 16 e 17 de agosto, novamente no Centro de Eventos do Expogramado Foto: Dinarci Borges Foto: Dinarci Borges

A data do próximo Fórum Gramado de Estudos Turísticos foi oficialmente definida no encerramento da terceira edição na quinta-feira (18). Em 2023, o IV Fórum Gramado vai acontecer dias 16 e 17 de agosto, novamente no Centro de Eventos do Expogramado e em meio ao Festival de Cinema.

Após dois anos sem ser realizado devido à pandemia, a terceira edição contou com cerca de 400 participantes e ofereceu uma programação voltada para o ilimitado universo da evolução do turismo.

Especialistas no assunto, gestores públicos e empresários debateram a retomada no setor e os novos hábitos dos turistas através de temas relacionados. Entre eles: cinema x turismo, marcas internacionais, turismo de eventos, inovação no turismo, turismo gastronômico, experiências do entretenimento, espetáculos, shows e turismo, incentivos para o turismo, turismo esportivo e capitalismo consciente.

O presidente do Fórum e vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi, destacou que “o principal e bastante debatido no evento, foi o turismo de experiências, da busca de novidades e evitando o mais do mesmo”.

Para o presidente do SindTur, entidade responsável pela realização do evento, Cláudio Souza, “o evento superou as expectativas e me surpreendeu muito. Eu não tinha dúvidas de que o Fórum iria dar certo, mas sei que todos que vieram, encontraram aqui muito mais do que esperavam.”

O evento encerrou em grande estilo focado no turismo de entretenimento com histórias inspiradoras e personalidades conhecidas do ramo. Empreendedor há muitos anos e representante do setor de entretenimento, Fabiano Feltrin compartilhou sua experiência no meio.

Além de sócio do Hard Rock Cafe Gramado e prefeito de Farroupilha, o empresário também é premiado cover de Elvis Presley. “Tudo é possível, desde que se divida o sonho em ações práticas, coisas para realizar durante o dia a dia”, enfatizou.

Sobre a inserção no setor, ressaltou que “não se faz nada sozinho”. “São os relacionamentos que nos fazem chegar lá. Tu tens que conhecer a tua concorrência, que, na verdade, nem é tua concorrência, é tua amiga, porque vocês vão acabar se ajudando, é uma aliança”, concluiu.

Manoela da Costa Moschem, CEO da Vila da Mônica, parque que inaugura em outubro em Gramado, destacou a expectativa gigante e que “sentiu a necessidade de fazer algo especial para as crianças, para a família toda. Inicialmente, o projeto não era o parque Vila da Mônica, era voltado para o universo da Disney.”

Segundo ela, foi em uma viagem para Orlando, nos Estados Unidos, que a inspiração veio. “Fui para Disney buscar um personagem para o meu projeto, e voltei de lá com a turma da Mônica”.

A palestra final ficou a cargo de Roger Ahlgrimm, diretor de licenciamento e varejo da NBA Brasil, falando sobre o futuro empreendimento que será instalado na cidade, o NBA Park. Com previsão para inauguração em novembro, o empresário explicou que o principal motivo que levou Gramado a ser a sede do parque foi a expertise que a cidade possui no turismo.

“Isso faz com que a gente se sinta seguro em empreender, abrir o nosso negócio aqui. A maneira que as pessoas daqui atendem e recebem bem as pessoas, essa qualidade não existe em outro lugar.”

Cabe destacar ainda que o encerramento da terceira edição do evento prestou uma homenagem especial ao professor e um dos idealizadores do evento, Romeo Riegel.

