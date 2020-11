Funcionário de funerária é demitido após tirar foto com o corpo de Maradona

Imagem foi registrada quando o homem preparava o corpo de Maradona antes do velório. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Imagem foi registrada quando o homem preparava o corpo de Maradona antes do velório

Um funcionário da funerária que preparou o corpo de Diego Maradona, velado nesta quinta-feira (26) na Casa Rosada, em Buenos Aires, foi demitido após a divulgação de uma foto em que ele aparece ao lado do caixão aberto, tocando o rosto do astro do futebol argentino.