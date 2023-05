Rio Grande do Sul Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social disponibiliza mais de 6,5 mil vagas de emprego no Estado

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2023

Das oportunidades permanentes abertas, o setor industrial é o que oferta o maior número de vagas. Foto: Divulgação Das oportunidades permanentes abertas, o setor industrial é o que oferta o maior número de vagas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) disponibilizará 6.546 vagas de emprego a partir desta segunda-feira (22). Desse total, 5.837 são permanentes, 563 temporárias, 30 para Menor Aprendiz e 116 para estágio.

Os trabalhadores interessados em se candidatar devem comparecer presencialmente a uma agência FGTAS/Sine portando documento de identificação com CPF e foto. Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito na plataforma Google Play.

Vagas permanentes

Das oportunidades permanentes abertas, o setor industrial é o que oferta o maior número de vagas, com 36% dos postos de trabalho. Em segundo lugar, vem o setor de serviços, com 25% das vagas. Do total de oportunidades, 73% não exigem experiência e 27% também não exigem escolaridade. Ainda em relação à escolaridade, 24% das oportunidades exigem Ensino Fundamental completo e 22%, Ensino Médio completo. Quanto à remuneração, 45% das vagas oferecem de 2 a 3 salários mínimos.

As Agências FGTAS/Sine com mais oportunidades abertas no Rio Grande do Sul são: Erechim (386), Porto Alegre (349), Teutônia (280), Passo Fundo (233) e Santa Cruz do Sul (191).

As ocupações com maior número de vagas são: Alimentador de linha de produção (1.081), Atendente de lojas e mercados (226), Vendedor de comércio varejista (202), Costureiro na confecção em série (192), Operador de caixa (183), Vigilante (157), Trabalhador da pecuária (140), Abatedor (137), Servente de obras (125) e Faxineiro (119).

Vagas de Menor Aprendiz

Para Menor Aprendiz, são 30 oportunidades. As unidades de Passo Fundo (18) e Erechim (3) são as que têm mais vagas abertas. Do total de oportunidades, quase todas são para auxiliar de escritório (29).

