Futebol Gabigol já é um dos 20 maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Na quarta-feira, na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Cuiabá, no Maracanã, o atacante marcou o seu 96º gol. (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Com apenas 25 anos de idade, Gabriel Barbosa já é um dos 20 maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, na vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Cuiabá, no Maracanã, o atacante marcou o seu 96º gol e empatou com Dodô – ex-Vasco, Botafogo e São Paulo, entre outros – na 20ª posição do ranking de todos os tempos – contando com a unificação (1959-2022).

Revelado pelo Santos, Gabigol estreou na Série A em 2013, com apenas 16 anos de idade. Curiosamente, seu primeiro adversário foi exatamente o Rubro-Negro Carioca, clube que o camisa 9 defende desde 2019. Desde então, foram 201 atuações e 96 bolas na rede, tendo conquistado a artilharia nas edições de 2018, pelo Peixe, e 2019, já atuando pela equipe da Gávea.

Com média de quase um gol a cada duas partidas, Gabi já deixou para trás na lista grandes nomes da história do futebol brasileiro, como Careca, Reinaldo, Müller e Bebeto. Dos jogadores que vem disputando este Brasileirão, apenas Fred, do Fluminense, Wellington Paulista, do América Mineiro, marcaram mais vezes.

Veja abaixo a lista com os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro (1959/2021):

– Roberto Dinamite – 190 gols;

– Fred – 157 gols;

– Romário – 154 gols;

– Edmundo – 153 gols;

– Zico – 135 gols;

– Diego Souza – 132 gols;

– Túlio – 129 gols;

– Serginho Chulapa – 127 gols, e Dadá Maravilha – 127 gols;

– Washington – 126 gols;

– Luís Fabiano – 116 gols;

– Paulo Baier – 108 gols;

– Wellington Paulista – 105 gols, e Alecsandro – 105 gols;

– Kléber Pereira – 102 gols;

– Pelé – 101 gols, e Evair – 101 gols;

– Borges – 99 gols;

– Ramón Menezes – 97 gols;

– Gabigol – 96 gols, e Dodô – 96 gols.

Fratura no dente

No lance em que reclamou de pênalti de Gabriel Mercado, no final de semana passado, o atacante Gabriel Barbosa sofreu uma fratura em um dos dentes, informou o Flamengo, na segunda-feira, através de suas redes sociais. O clube publicou uma foto do raio-x da boca do camisa 9.

Apesar da fratura, Gabigol treinou ao lado dos companheiros na segunda-feira e participou do último jogo na quarta-feira. Depois de três derrotas consecutivas, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Cuiabá, por 2 a 0, no Maracanã, em duelo válido pela 12ª rodada. As informações são do site Lance.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol