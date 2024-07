Esporte Gaúcha quer se tornar a primeira sul-americana a correr 52 maratonas em 52 semanas

Por Marcelo Warth | 7 de julho de 2024

O projeto de Lívia Slaviero iniciou no dia 6 de janeiro, em Porto Alegre Foto: Divulgação O projeto de Lívia Slaviero iniciou no dia 6 de janeiro, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Formada em educação física, a atleta amadora gaúcha Lívia Slaviero, de 34 anos, quer se tornar a primeira sul-americana a correr 52 maratonas em 52 semanas – um ano. O projeto iniciou em 6 de janeiro, em Porto Alegre.

Segundo ela, a iniciativa nasceu de uma missão pessoal de demonstrar que limites são feitos para serem superados. “Ao me desafiar a correr uma maratona por semana durante um ano inteiro, busco não apenas testar minha própria resistência e determinação, mas também servir como uma fonte de inspiração para inúmeras pessoas e, neste ano de 2024, resolvi criar o projeto 52 maratonas inspirada no maratonista Hugo Farias. Estatisticamente, corredores amadores correm uma a duas maratonas por ano, portanto, resolvi me desafiar e ousar a correr 52 maratonas em 52 semanas, tornando-me a

primeira sul-americana a alcançar esse feito”, explicou Lívia.

“Através desse projeto, quero incentivar outros a adotarem um estilo de vida mais ativo e saudável. Cada quilômetro percorrido é um testemunho da força do espírito humano e da capacidade de transformar sonhos em realidade. Além de ser uma jornada pessoal, esse projeto é sobre construir uma comunidade. É um convite aberto para que outros se juntem, compartilhem suas próprias histórias e encontrem apoio e motivação no coletivo. As 52 maratonas simbolizam a jornada de cada indivíduo em superar obstáculos e alcançar metas que parecem inatingíveis. Quero que minha jornada seja um exemplo tangível de que, com dedicação e apoio, qualquer desafio pode ser superado”, afirmou a atleta amadora.

“Ao final desse projeto, espero deixar um legado de determinação e perseverança. Que cada passo dado nas 52 maratonas seja um lembrete de que somos capazes de muito mais do que imaginamos”, concluiu Lívia, que também é estudante de nutrição e pós-graduanda em nutrição esportiva.

Durante o projeto, ela pretende disputar provas em diversas cidades do Brasil e do exterior. Desde janeiro, Lívia já completou 29 maratonas. A última delas foi no sábado (6), na Capital gaúcha.

Em muitas provas, Lívia conta com a companhia do marido, o engenheiro e gerente de banco Rafael Guedes Abreu. “Ela já é recordista gaúcha em maratonas em um ano”, disse, orgulhoso, o também atleta amador.

A atleta busca novos apoiadores para o projeto, que pode ser acompanhado no Instagram @projeto52maratonas.

