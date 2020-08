General Augusto Heleno com o jornalista Flavio Pereira. (Foto: Divulgação/PR)

O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional afirmou ontem que “a gente lamenta uma declaração e não vamos encarar como provocação. A ideia é manter harmonia entre os poderes. Mas não adianta uma parte do país querer derrubar o presidente. O presidente foi eleito de forma limpa. Qualquer tentativa de desilustrar essa eleição é tentativa de derrubar o presidente. É uma pretensão descabida. Tirem isso da cabeça”. O ministro referiu-se à declaração feita na véspera, pelo ministro do STF, Luis Roberto Barroso. A declaração foi feita em entrevista à Rádio Bandeirantes.

O que disse Barroso

Na quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso (ex-advogado do terrorista italiano Cesare Battisti, autor confesso de quatro homicídios), disse que a democracia brasileira é resiliente e “o país tem um presidente que defende a ditadura e a tortura e ninguém jamais considerou alguma solução diferente do respeito à igualdade constitucional”.

Assunto figura nos Trending Topics

Apoiadores e também deputados bolsonaristas conseguiram subir nas redes sociais uma hashtag chamando o ministro Luís Roberto Barroso, do STF, de “palhaço”. O assunto figura nos trending topics desde a manhã de ontem, como um dos mais comentados no Twitter.

Para Rodrigo Constantino, comentarista do programa 3 em 1, da Jovem Pan, “Barroso é um palhaço que falou para plateia globalista”.

A boa relação entre o presidente e Paulo Guedes

O general Augusto Heleno reforçou ainda, que “não há nenhum mal-estar entre o Paulo Guedes e o presidente” e que a discussão “vai terminar bem”.

Pauta do IPVA no Rio Grande do Sul

Depois que o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite sancionou lei de autoria do deputado Sebastião Melo (MDB), que autoriza a quitação de débitos de veículos nas blitz que flagrarem motoristas em situação irregular, agora outra proposta, esta vinculada ao IPVA, pode virar lei.

Trata-se do projeto do deputado estadual Tenente-coronel Luciano Zucco (PSL), que autoriza o pagamento parcelado do IPVA em até 12 vezes. O projeto está na pauta de votação da Assembleia gaúcha no próximo dia 2.

A Bolsa-Anistia em revisão

O Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos está revisando vários processos de anistiados que recebem valores milionários e pretexto de “lutar pela liberdade” em diversas organizações terroristas na década de 70. Hoje existem cerca de 40 mil anistiados no Brasil. Segundo a ministra Damares Alves, “estamos aplicando a lei, e fazendo uma análise técnica”. Um dos pontos que vem sendo verificado, está na auto-declaração pela qual, sem qualquer comprovação, o pedido de aposentadoria e indenização era aprovado apenas com a declaração do interessado.

O caso de Christopher Goulart

Um caso curioso foi o do hoje advogado Cristopher Goulart. Em 1964 ele não era nascido. Nasceu em 1976 em Londres, na Inglaterra, mas mesmo assim entrou na Justiça em busca de reparação por entender que ficou traumatizado, por ter sua vida afetada pelas pressões vividas por seus familiares a partir do momento em que seu avô João Goulart foi deposto e seguiu para o exílio. Ele chegou a receber em 2012, uma indenização no valor de R$ 18,7 mil (30 salários mínimos).