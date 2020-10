Colunistas General Mourão já tem planos B e C?

Por Flavio Pereira | 20 de outubro de 2020

Presidente Jair Bolsonaro e o vice, general Hamilton Mourão. (Foto: Agência Brasil)

A semana começou com uma especulação interessante no meio político: o futuro do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, filiado atualmente ao inexpressivo PRTB. A perspectiva de que o presidente Jair Bolsonaro, em caso de reeleição, vá substituir o vice, remete para especulações sobre o futuro de Mourão. Que vão da disputa ao governo do Rio Grande do Sul, a uma cadeira ao Senado em 2022.

Mas, por ora,nada é certo. Nem que Bolsonaro vá concorrer à reeleição, nem que possa descartar o atual vice.

Comemoração da esquerda e Cristofobia

A estranha “comemoração” da esquerda no Chile, ateando fogo em Igrejas – sobre isso, reina silêncio no gabinete do Papa Francisco – mereceu um comentário do deputado federal Eduardo Bolsonaro:

“Ontem a esquerda “comemorou” um ano do início dos ataques comunistas pra desestabilizar o Chile. Para isso, entre outros crimes, destruíram igrejas históricas. Está certo ao falar em CRISTOFOBIA. Alguma dúvida de quanto o comunismo odeia a fé Cristã?

Weintraub: “Nazistas queimaram sinagogas”

Sobre o mesmo tema – destruição de Igrejas – o ex-ministro da Educação Abraham Weinbraub também comentou:

“Os demônios saíram do inferno! Não é a primeira vez que um movimento totalitário queima locais sagrados. Os NAZISTAS queimaram as sinagogas da Europa, hoje são as igrejas do Chile que estão sendo destruídas.”

A bandeira de ambos movimentos continua sendo vermelha…

Não é fake news do BolsoDoria

Na ânsia de criar pânico e tutelar a população, o governador de São Paulo João Doria (Bolsodoria, até eleger-se governador) lapidou esta joia:

“Quem não tomar a vacina, pode passar o vírus pra quem tomou.”

Perguntinha incômoda

Do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson:

“Qual a diferença de caráter entre Marco Aurélio e André do Rap? Entre Fachin e Joesley Batista? Entre Xandão e Delúbio? Entre Tóffoli e Eduardo Cunha? Entre Gilmar e Valdemar Costa Neto? Entre Cármen Lúcia e Flordelis? Nenhuma. É que os ministros do STF não foram investigados.”

Kassio Marques pode ser aprovado quarta-feira no Senado

Kassio Marques será sabatinado na quarta-feira. A previsão é de que ele não deve encontrar resistência à aprovação de seu nome para o STF no Senado.

Escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga aberta com a aposentadoria de Celso de Mello, o desembargador Kassio Nunes Marques, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), será sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado na próxima quarta-feira.

