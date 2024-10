Inter Gol do Inter no Gre-Nal passa pelos pés dos 11 jogadores em campo

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2024

Lance do gol durou 54 segundos Foto: Ricardo Duarte/Inter Lance do gol durou 54 segundos. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O gol que garantiu a vitória do Inter sobre o Grêmio no último sábado (19), contou com a participação de todos os 11 jogadores presentes no campo até a finalização. O técnico Roger Machado evidencia a importância do coletivo durante os jogos, o que se mostrou verdade na última partida.

O lance do gol se iniciou com Rochet, e após isso, passou por todos os jogadores, até chegar em Borré, que desvia o chute de Bernabei e marca para a equipe Colorada. Toda a jogada contou com 18 toques na bola e 54 segundos até a finalização.

O Inter entra em campo novamente no próximo sábado (26), às 19h, contra o Atlético-MG. O jogo acontecerá na Arena MRV, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado atualmente ocupa a sexta colocação na tabela, com 49 pontos.

