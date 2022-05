Geral Golpe no WhatsApp promete 400 reais via Pix no aniversário do Nubank

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A mensagem pede para que o usuário acesse um site russo e com o nome do banco levemente modificado, induzindo a pessoa ao erro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um novo golpe no Whatsapp faz circular uma mensagem afirmando que o Nubank estaria distribuindo R$ 400 via Pix para comemorar o aniversário do banco.

A mensagem pede para que o usuário acesse um site russo e com o nome do banco levemente modificado (nubanck.ru), induzindo a pessoa ao erro. Fiquei atento, pois a informação é falsa e o site não é seguro. O site E-Investidor entrou em contato com a assessoria do Nubank, que afirmou não estar realizando a campanha de aniversário mencionada.

Veja a mensagem que está circulando e o desenrolar do golpe: “Aniversário Nu! Responda e Ganhe um PIX! nubanck.ru NOVO BÔNUS NU! Participe e receba R$400 reais via PIX agora mesmo! Aproveite antes que acabe! Quiz Nubank 2022 Em comemoração ao nosso aniversário, preparamos algo fantástico, e quem ganha o presente é você! Preparamos um Quiz muito divertido, chegue até o final do Quiz e receba um PIX DE R$400 REAIS! Pergunta 1 de 4: Esta promoção é em comemoração ao aniversário? PagBank Nubank Next Pergunta 2 de 4: Quantos anos você tem? 18-29 30-39 40-49 50+ Pergunta 3 de 4: Você já é cliente Nubank? Como você nos avaliaria? Bom Muito Bom Mediano Não Gosto Pergunta 4 de 4: Você nos indicaria para amigos ou familiares? Com Certeza! Não. Parabéns! Você respondeu tudo corretamente! Agora você poderá escolher uma caixa premiada Você terá 3 chances de escolher uma das caixas premiadas! Boa Sorte! VOCÊ ACERTOU! Parabéns, você acaba de ganhar R$400 reais no PIX! RECEBER PRÊMIO! Parabéns você ganhou! Você ganhou R$400 reais no PIX! Para receber via PIX siga os passos abaixo! 1. Clique no botão verde abaixo e selecione 5 Amigos ou Grupos no WhatsApp. 2. Envie nossa promoção de aniversário para seus amigos ou grupos até que a barra abaixo esteja completa. 3. Assim que você completar a barrinha, clique em RECEBER PIX AGORA!”, diz o texto.

Bancos de investimento

O Nubank quer ir bem além, em termos de negócios, de seu cartão de crédito roxinho. Discretamente, o banco digital está montando um time com o objetivo de entrar na área dos bancos de investimento, com a estruturação de emissões e captações para empresas, como debêntures e certificados de recebíveis. Além de aumentar sua receita com essa nova frente de atuação, batizada de Nu Invest, a ideia é oferecer esses papéis como alternativa de investimento à sua enorme base de clientes de cartões no Brasil, que já supera 52 milhões de pessoas.

O primeiro negócio, inclusive, já foi fechado. A Nu Invest fez uma operação de R$ 130 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da Vert Securitizadora, na qual foi a coordenadora líder. A emissão é lastreada em debêntures da incorporadora You Inc, que vai usar os recursos para bancar obras.

O banco tem dito a interlocutores que se interessam pelo projeto que em poucos anos pretende ser conhecido em investimentos, como um caso semelhante ao da XP. A principal diferença é que a corretora criou a figura dos agentes autônomos, enquanto o Nubank aposta em sua própria base, na maioria formada por jovens entusiasmados pela marca, que fazem boca a boca e atraem novos clientes.

Nos últimos meses, o Nubank vem fazendo uma ronda em conhecidos bancos de investimento – Credit Suisse, BTG Pactual, Itaú BBA, Safra, UBS-BB – para tentar contratar pessoas para a nova área de negócios que estrutura. Já conseguiu levar algumas. No pacote para atraí-los há, por exemplo, benefícios como ações da holding, com a condição de que a pessoa fique no banco por ao menos três anos.

Nos bancos de investimento, há quem torça o nariz para a estratégia do neobanco. O argumento é que a base de clientes do Nubank tem gasto médio baixo: ou seja, tem pouco dinheiro para investir. Outros dizem que a empreitada pode dar certo, já que o banco está bem capitalizado após a oferta de ações no fim de 2021, quando captou US$ 2,8 bilhões. Assim, consegue usar seu balanço para bancar as operações, tendo tempo hábil para trabalhar os produtos em sua base. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral