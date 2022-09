Tecnologia Google Play proíbe versões alternativas do WhatsApp

Além dos aplicativos serem banidos da loja virtual, usuários dessas versões terão suas contas suspensas. Foto: Reprodução

Foi anunciado pelo Google Play (Android) o bloqueio de versões alternativas do WhatsApp. Aplicativos de mensagens que eram iguais ao mensageiro original traziam mais recursos.

O Google Play Protect bloqueará as versões falsas do WhatsApp, muitas delas possuem a ferramenta que permite que as conversas sejam transferidas em vários dispositivos diferentes, sendo um risco aos usuários.

Segundo o chefe do Google Play Protect, Will Cathcart, essas versões possuem malwares ocultos. Além dos aplicativos serem banidos da loja virtual, usuários dessas versões terão suas contas suspensas.

Nova função do WhatsApp

O aplicativo de mensagens planeja atualizar o funcionamento de mensagens temporárias. A intenção é que o recurso seja acionado mesmo após o envio e a visualização das mensagens. Recentemente, as mensagens temporárias precisam ser ativadas para que sejam apagadas depois de um determinado tempo.

Com a atualização os usuários poderão mandar fotos, textos, vídeos, documentos e áudios de forma temporária, ou seja, pode desaparecer depois de 24 horas, 7 dias ou 90 dias. Segundo o site especializado WABetaInfo, será autorizado a marcação de várias conversas para serem excluídas.

O recurso ainda encontra-se em fase de testes e a opção está escondida em um link na área de mensagens temporárias. É preciso apenas tocar no endereço do link para ser direcionado a tela onde o usuário escolherá quais conversas terão as mensagens apagadas após acabar o tempo definido nas configurações.

A funcionalidade é exclusiva do WhatsApp Beta 2.22.16.8 para celulares Android, porém ela pode chegar para outras versões do aplicativo em breve, porém ainda não há previsão para a liberação definitiva.

WhatsApp Beta

O WhatsApp Beta é uma versão diferente do aplicativo de mensagens, restrita apenas para um grupo restrito de usuários. É nessa versão que os desenvolvedores encontram bugs e testam novos recursos antes de lançar para os demais, para que problemas casuais não atinjam toda a base de usuários do aplicativo.

Iphone

De tempos em tempos, o WhatsApp para de funcionar em alguns aparelhos. No ano passado, por exemplo, ele deixou de ser compatível com algumas versões do iOS e Android. Agora, o mensageiro não será mais suportado em modelos antigos de iPhone.

Isso acontece porque o WhatsApp para de oferecer suporte a versões desatualizadas dos sistemas operacionais. Assim, aparelhos que não mais atualizam o software acabam ficando de fora do aplicativo.

O WhatsApp vai parar de funcionar nos sistemas operacionais anteriores ao iOS 12. Em relatório, o WABetaInfo destacou o abandono às versões iOS 10 e iOS 11 no dia 24 de outubro deste ano.

