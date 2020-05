Rio Grande do Sul Governador divulga nesta quarta como será a retomada das aulas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Ensino remoto será priorizado para evitar a propagação da Covid-19 Foto: USP Imagens

O governador Eduardo Leite afirmou nesta segunda-feira (25), em transmissão pela internet, que divulgará nesta quarta-feira (27) como será o esquema de retomada das aulas das redes pública e privada no Rio Grande do Sul.

Ele disse que, inicialmente, será priorizado o ensino remoto para evitar a propagação do novo coronavírus. De acordo com Leite, as aulas presenciais serão retomadas gradualmente no Estado.

A divulgação dos detalhes do reinício das atividades escolares ocorrerá junto com a apresentação de uma nova fase da pesquisa da UFPel (Universidade Federal de Pelotas) sobre a Covid-19.

