Sérgio Moro diz que assinou portaria que aumentou acesso a munições por pressão de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

"Eu não poderia abrir outro flanco de conflito com o presidente", declarou Moro Foto: Isaac Amorim/MJ

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro disse que sofreu pressão do presidente Jair Bolsonaro para aprovar a portaria que aumentou em três vezes o acesso a munições no País.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Moro revelou que não se opôs ao presidente para não abrir um novo “flanco” de conflito no momento em que tentava evitar a troca no comando da Polícia Federal, o que ele considera que daria margem para uma interferência indevida no órgão.

“A portaria elaborada no Ministério da Defesa foi assinada por conta da pressão do presidente da República e, naquele momento, eu não poderia abrir outro flanco de conflito com o presidente”, explicou o ex-ministro na entrevista, divulgada nesta segunda-feira (25).

Moro deu as declarações depois que o jornal revelou que a portaria do governo foi fundamentada em pareceres de três linhas, um deles assinado pelo general Eugênio Pacelli, quando ele já estava exonerado do cargo de diretor de Fiscalização de Produtos Controlados.

