Política Governador do Paraná falta a evento e aumenta mal-estar do governo com o PSD

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ratinho é um dos nomes cotados na direita para disputar a Presidência da República em 2026. Foto: GovPR Ratinho é um dos nomes cotados na direita para disputar a Presidência da República em 2026. (Foto: GovPR) Foto: GovPR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo Lula anunciou R$ 6,4 bilhões de financiamentos do BNDES para obras em estradas do Paraná. A ausência do governador do Estado, Ratinho Júnior (PSD), no evento realizado no Palácio do Planalto causou mal-estar e ampliou a desconfiança de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o PSD de Gilberto Kassab.

Por meio de sua assessoria, o governador negou qualquer motivação política para faltar à cerimônia, alegou que foi convidado de última hora, pouco mais de 24h antes da agenda, e já tinha compromisso com as empresas Amazon e Audi.

“O governo estadual trabalha em conjunto com a União para acelerar os investimentos do maior pacote de concessões rodoviárias do país, que reúne estradas estaduais e federais em seis lotes. O modelo, que foi construído de maneira inovadora a pedido do Estado, tem sido usado pelo Ministério dos Transportes como forma de garantir maior disputa nos leilões nacionais”, disse Ratinho, em nota.

Governistas dizem, contudo, que o chefe do Executivo do Paraná poderia ter enviado pelo menos um representante. Interlocutores de Lula reconhecem que o governador participou e ajudou no processo de liberação das verbas, mas consideram a ausência “simbólica” e “falta de educação”.

Após o evento, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES), Aloizio Mercadante, comentou o assunto. “Às vezes é difícil para alguns governadores prisioneiros da polarização que não reconhecimento, mas o presidente Lula segue republicano e trabalhando com parceria”, disse.

Ratinho é um dos nomes cotados na direita para disputar a Presidência da República em 2026. Kassab já disse em mais de uma ocasião que, se o PSD tivesse candidato próprio ao Planalto, o nome do governador seria o nome escolhido.

Embora Kassab apoie publicamente e com frequência Ratinho Jr., ainda há dúvidas sobre eventuais alianças do cacique para 2026 com o projeto à reeleição do presidente Lula, do qual o PSD faz parte com ministérios, ou com o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de quem é, ele próprio, secretário de Governo e Relações Institucionais.

Farejando essa imprevisibilidade, Ratinho Jr. está sendo assediado por ao menos dois partidos: um deles mais enfraquecido nacionalmente e o outro que ficará ainda mais poderoso a partir de 1º de fevereiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governador-do-parana-falta-a-evento-e-aumenta-mal-estar-do-governo-com-o-psd/

Governador do Paraná falta a evento e aumenta mal-estar do governo com o PSD

2025-01-30