O governador Eduardo Leite participou, na manhã desta quarta-feira (06), de uma reunião com prefeitos do Granpal (Consórcio dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre) sobre o modelo de Distanciamento Controlado e o enfrentamento ao coronavírus.

O encontro ocorreu por meio de videoconferência, com a participação presencial dos secretários Luís Lamb (Inovação, Ciência e Tecnologia e coordenação do Comitê de Dados), Arita Bergmann (Saúde) e Agostinho Meirelles (Articulação e Apoio aos Municípios), além do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

Em um primeiro momento, Leite explicou brevemente como funciona o cálculo dos indicadores que definem as bandeiras impostas às 21 regiões do modelo de Distanciamento Controlado. Em seguida, apresentou um panorama da situação da doença no Estado, com detalhamento especial da evolução do coronavírus na Região Metropolitana.

O governador destacou a responsabilidade dos chefes de Executivos municipais: “São vocês que estão na ponta e que entendem com detalhes o funcionamento de cada uma das cidades. Por isso, sempre tomamos todas as decisões com relação ao modelo de Distanciamento Controlado levando em consideração as opiniões dos prefeitos”.

O prefeito de Porto Alegre enfatizou o desejo de trabalhar em conjunto. “Queremos trabalhar de forma colegiada, em uma cogestão verdadeira, com participação na gestão desse processo. Todos os prefeitos do RS são importantes, mas a Região Metropolitana tem um peso. Ao sinalizarmos um alinhamento com o governo do Estado, daremos uma segurança enorme ao restante do Estado”, disse Melo.

Convidados a se manifestar individualmente, os prefeitos sinalizaram preocupação com a urgência de um processo de imunização contra o coronavírus e a necessidade de um plano B caso o governo federal não forneça as doses da vacina à população.

Leite reiterou a confiança na coordenação federal no processo de vacinação, via Programa Nacional de Imunizações. “Não faz sentido que, em um País como o Brasil, com 45 anos de tradição em campanhas de vacinação, os municípios e os Estados partam para uma disputa, como o que foi visto na aquisição de respiradores”, ponderou o governador.

Durante a reunião, Leite recebeu uma mensagem do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que afirmou que a medida provisória que viabilizará a aquisição das vacinas por parte do governo federal deve ser assinada ainda nesta quarta. Também de acordo com Pazuello, a vacinação no País deve começar ainda neste mês.

Leite destacou que, caso necessário, o governo estadual fará a compra das doses. “Como Estado, não fugiremos da responsabilidade, caso seja necessário, mas é preciso ressaltar que os recursos serão retirados de outros investimentos para serem realocados à aquisição da vacina, o que pode penalizar a população. Se não houver definição nos próximos dias, passaremos a nos movimentar por aqui para fazer a aquisição das doses que forem aprovadas pela Anvisa”, alertou.

Os prefeitos também abordaram a possibilidade de uma bandeira própria para a Região Metropolitana no modelo de Distanciamento Controlado e a necessidade de ampliar o percentual de servidores públicos em trabalho presencial, norma definida em decreto. Ambos os temas serão levados ao Gabinete de Crise do Estado nesta quinta-feira (07).

