Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, votou no Instituto Assis Brasil, em Pelotas, no Sul do Estado, no fim da manhã deste domingo (27). Ele estava acompanhado da prefeita Paula Mascarenhas.

“Viva a democracia! Via a possibilidade de pensar diferente, de conviver com visões distintas e de decidir, respeitando as divergências”, declarou Leite.

Fernando Marroni (PT) e Marciano Perondi (PL) disputam o segundo turno das eleições no município. O governador declarou apoio ao petista.

2024-10-27