Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2024

Encontro foi realizado no Salão Nobre do Palácio Piratini, em Porto Alegre. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

O governador gaúcho Eduardo Leite recebeu nessa quarta-feira (4) um grupo de 19 diretores de escolas estaduais com melhor desempenho nas séries iniciais e finais do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e no Ensino Médio, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O resultado foi divulgado recentemente pelo Ministério da Educação.

Participaram representantes das escolas General Borges Fortes e Guilherme Balduino Baum, de São Leopoldo, e Heitor Villa-Lobos, de Porto Alegre, no critério Ideb Absoluto Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Carlos Fetter, de Farroupilha, Doutor José Bisognin, de Severiano de Almeida, Professor Antonio Barella, de Novo Machado, e Barão do Rio Branco, de Catuípe, no critério Evolução nos Anos Iniciais. Afonso Pena, de Frederico Westphalen, Brasília, de Bom Retiro do Sul, e Firmino Cardoso Junior, de São Pedro do Sul, no critério Ideb Absoluto – Anos Finais; Visconde de Mauá, de Butiá, Affonso Charlier, de Canoas, e Brasília, de Porto Alegre, no critério Evolução – Ensino Fundamental – Anos Finais.

Também estiveram presentes as instituições São Pio X, de Farroupilha, Cônego Josue Bardin, de Vanini, e Antonio Mathias Anschau, de Nova Boa Vista, no critério Absoluto Ensino Médio. No critério Evolução – Ensino Médio, estiveram os diretores das escolas Inglês de Souza, de Charrua, Vital Brasil, de Cachoeira do Sul, e Visconde de Cerro Alegre, de Inhacorá.

Em um café na ala residencial do Palácio Piratini, em Porto Alegre, o chefe do Executivo estadual e a titular da Secretaria da Educação (Seduc), Raquel Teixeira, ouviram os dirigentes sobre a importância das políticas públicas para a aprendizagem e o combate à evasão escolar.

Na avaliação, realizada em 2023, a rede estadual manteve um rendimento constante nas notas de desempenho, com aumento expressivo de participação dos estudantes do Rio Grande do Sul – 70% em relação à prova anterior. A participação do 3º ano foi em torno de 44% em 2021, ao passo que a porcentagem subiu para 75% em 2023. No 5º e no 9º ano do Ensino Fundamental, o percentual de participação foi de 90% e 84%, respectivamente. Ao todo, mais de 132 mil estudantes de escolas estaduais participaram das provas no Estado.

Resultados de aprendizagem

Em relação aos níveis de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, o Rio Grande do Sul também está entre os estados com os maiores índices. A nota padronizada, resultado dos testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) organizados em uma escala de 0 a 10, apresentou uma retomada de patamares pré-pandemia. A proficiência em 2023 foi superior a 2021 em todos os anos e componentes, exceto Matemática no 9º ano.

No Ensino Fundamental da Rede Estadual, a nota padronizada do Saeb ficou em 6,1 nos anos iniciais e em 5,2 nos anos finais. No Ensino Médio, a nota padronizada é de 4,7 – a quarta maior entre os 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Na Rede Estadual, o levantamento do Ideb 2023 indicou que, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o Estado atingiu a nota de 5,8. Em relação aos anos finais do Ensino Fundamental, o indicador ficou em 4,7. No Ensino Médio, o indicador ficou em 3,9.

Com a palavra…

“Estamos aqui para agradecer os bons resultados de cada uma de vocês e que eles sirvam de inspiração para todas as nossas escolas”, destacou o governador, acrescentando que o Ideb é um instrumento de gestão, que indica para o governo caminhos e ações. “Estamos orgulhosos com a participação em 2023, pois ela é fundamental para que possamos ter essa compreensão”.

A secretária Raquel Teixeira, por sua vez, reforçou que os resultados demonstram uma realidade mais precisa, pois a avaliação alcançou um escopo maior da Rede Estadual: “O recorde em participação passa a permitir o diagnóstico do desempenho em 1.668 escolas adicionais, considerando todas as etapas avaliadas. Esses dados serão utilizados para orientações pedagógicas focalizadas e melhor adaptadas às escolas”.

Diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental de Brasília, de Bom Retiro do Sul, melhor avaliada nos anos finais do Ensino Fundamental, Márcia Cardoso acredita que o governo tem projetos claros para a educação no Rio Grande do Sul: “A sensação que temos é que a Secretaria da Educação sabe onde está, e sabe também para onde quer ir. Isso nos ajuda muito no direcionamento do trabalho”.

Andreia Cappellari Zanotelli, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Heitor Villa-Lobos, de Porto Alegre, lembrou dos recursos repassados pelo governo por meio do programa “Agiliza, que podem ser utilizados para melhorias na infraestrutura das escolas: “Usei nas câmeras de segurança, em pequenos reparos e na quadra de esportes. Facilita muito os nossos processos”.

(Marcello Campos)

