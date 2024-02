Geral Governo brasileiro estuda entrada de palestinos em nosso país

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

A decisão de criar o grupo foi selada em um almoço oferecido pelo chanceler Mauro Vieira ao ministro recém-empossado na Justiça, Ricardo Lewandowski. (Foto: Divulgação)

Um Grupo de Trabalho (GT) para estudar a vinda de novos palestinos que estão na Faixa de Gaza está sendo estruturado pelo governo federal. O grupo será comandado pelos ministérios da Justiça e Segurança Pública, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Relações Exteriores.

A decisão de criar o grupo foi selada em um almoço oferecido pelo chanceler Mauro Vieira ao ministro recém-empossado na Justiça, Ricardo Lewandowski, na última quinta-feira (8) no Palácio do Itamaraty.

Vieira também apresentou sua equipe para o ministro Lewandowski, visto que as pastas têm pautas em comum, como migração.

De acordo com fontes, o grupo é de tom informal, o que não implica a publicação de uma portaria para criá-lo, e também ainda não há data para os encontros.

O conflito entre Israel e o grupo Hamas teve estopim em outubro do ano passado. Milhares de civis e militares já morreram.

Mais de 100 pessoas já retornaram da Faixa de Gaza para o Brasil desde o início da guerra. Deste grupo, 62 são palestinos, dentre os quais 22 solicitaram refúgio e 12 pediram residência com base na figura jurídica da reunião familiar, de acordo com informações de fontes ao jornal Valor Econômico.

Algumas considerações vão ser colocadas na mesa pelo GT, como o fechamento da fronteira de Gaza, que dificulta a saída de pessoas mesmo com visto. Outro ponto a ser avaliado é que não é possível abrir entrada de modo indiscriminado ao Brasil, por questões variadas, como diplomáticas.

Mortes em Gaza

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, informou nesse sábado (10) que 117 palestinos morreram em 24 horas em virtude dos ataques aéreos israelenses na região. O número total de mortos subiu para 28.064, desde o início do conflito entre Israel e Hamas, segundo o ministério, que não distingue civis e combatentes. Outras 67 mil pessoas ficaram feridas.

Nesse sábado, 10, ataques aéreos israelenses à cidade de Rafah, no Sul da Faixa de Gaza, deixaram ao menos 44 palestinos mortos, segundo autoridades municipais de Rafah. Em Khan Younis, também no sul de Gaza, as forças militares israelenses atacaram o Hospital Nasser, o maior da região, levando a cinco mortes e deixando cinco feridos. No norte de Gaza, em Deir al-Balah, outro ataque levou à morte de cinco pessoas e deixou dez feridos.

Em Rafah, moradores da região, evacuam a cidade diante da ameaça de uma ofensiva terrestre do Exército de Israel. Na sexta-feira (9), o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou que as forças militares apresentem um plano de evacuação da cidade. Segundo Netanyahu, quatro batalhões do Hamas permanecem em Rafah. A cidade é um dos principais corredores de entrada de ajuda humanitária na região. As informações são dos jornais Valor Econômico e O Estado de S. Paulo.

