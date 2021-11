Colunistas Governo favorável à desoneração da folha por mais dois anos

Por Flavio Pereira | 12 de novembro de 2021

Deputado Jerônimo Goergen e o presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

O deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen (PP), que é relator do Projeto de Lei 2541/2021 na Comissão de Finanças e Tributação e um dos principais articuladores da política de desoneração da folha de pagamento por mais dois anos, confirmou à coluna que o presidente Jair Bolsonaro garantiu apoio à proposta. “Isso nos leva agora a acelerar as negociações e correr contra o tempo para aprovar essa proposta no plenário do Congresso”, afirmou o deputado.

A sessão de autógrafos de Jair Soares

A sessão de autógrafos do livro “Jair Soares: Uma Vida em Ação” ontem na Feira do Livro em Porto Alegre, reuniu em torno do ex-governador Jair Soares, um número expressivo de líderes políticos, entre eles o presidente estadual do PP, Celso Bernardi, o senador Luis Carlos Heinze ,o ex-prefeito Guilherme Socias Villela e amigos do autor. A autobiografia de Jair Soares destaca momentos marcantes da sua trajetória política.

A eleição na Nicarágua

A propósito do registro de ontem sobre a suspeitíssima reeleição do ditador Daniel Ortega para presidente da Nicarágua, fato saudado efusivamente pelo PT nacional, o advogado especialista em Direito Eleitoral envia o seguinte comentário:

“A propósito das eleições na Nicarágua, a título de ilustração, quero lembrar que em 2014 houve alteração constitucional que estabeleceu reeleições infinitas. Ou seja, não há proibição. Assim, como não há proibição para parentesco na composição nas chapas majoritárias. Basta observar que o presidente tem como vice, a sua esposa. Uma anomalia essa reeleição eternizada na Nicarágua.”

A lista de emendas para o Rio Grande do Sul

Fruto do consenso entre os três senadores e 31 deputados federais, foram liberadas as chamadas emendas de consenso da bancada gaúcha em Brasília. O coordenador da bancada gaúcha, deputado Giovani Cherini, encaminha à coluna a relação das 17 emendas, num total superior a R$ 212 milhões, e segundo ele, “demonstrando a transparência e unidade da bancada gaúcha”:

– Agricultura, equipamentos agrícolas; no valor de R$ 36.600.000,00

– Policia Rodoviária Federal – PRF, Construção da nova unidade de São Leopoldo; no valor de R$ 4.100.000,00.

– Saúde, custeio para Média e Alta Complexidade (MAC); no valor de R$ 91.656.000,00.

– Construção de Posto Saúde (UBS) na Vila Mario Quintana, loteamento Irmãos Maristas em Porto Alegre; no valor de R$ 2.044.000,00.

– Estrada Caminho das Neves – Nova Petrópolis: Bom Jesus RS/Divisa RS; no valor de R$ 2.800.000,00.

– Estrada Caminho do Meio de Porto Alegre a Viamão; no valor de R$ 4.000.000,00

– Pavimentação do Novo Polo Industrial em Cruz Alta; no valor de R$ 8.350.000,00

– Ponte São Jerônimo a Triunfo; no valor de R$ 3.200.000,00.

– Ponte Tramandaí – Imbé; no valor de R$ 7.700.000,00.

– Ponte Barra do Guarita: Ponte sobre o Rio Uruguai, Ligando Barra do Guarita/RS a Itapiranga/SC, na ERS-163; no valor de R$ 5.600.000,00.

– Ponte do Rio Ibicuí na BR-472 entre Itaqui e Uruguaiana; no valor de R$ 2.700.000,00.

– Ponte de Porto Xavier; no valor de R$ 8.673.920,00.

– BR-153 Rodovia Transbrasiliana que liga Passo Fundo – Erechim; no valor de R$ 5.900.000,00

– Ligação da RS 211 Campinas do Sul a Ronda Alta; no valor de R$ 9.550.000,00.

– BR-448: Projeto de Ampliação da BR 448 até o município de Portão; no valor de R$ 5.800.000,00.

– UERGS; no valor de R$ 6.500.000,00.

– Institutos Federais; no valor de R$ 7.800.000,00.

*Total: R$ 212.973.920,00*

