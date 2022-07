Rio Grande do Sul Governo gaúcho aprova novos projetos de investimento com apoio do Fundopem

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os projetos somam 418 novos postos de trabalho e representam R$ 90,7 milhões em investimentos no Rio Grande do Sul. Foto: José Cruz/Agência Brasil Os projetos somam 418 novos postos de trabalho e representam R$ 90,7 milhões em investimentos no Rio Grande do Sul. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grupo de Análise Técnica (Gate) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aprovou 12 empreendimentos para o Fundo Operação Empresa (Fundopem) na sexta-feira (15). Os projetos somam 418 novos postos de trabalho e representam R$ 90,7 milhões em investimentos no Rio Grande do Sul.

Os setores com projetos aprovados são Calçados e artefatos de couro (R$ 40,7 milhões), Petroquímica, plásticos e borracha (R$ 29,9 milhões), Químico (R$ 8,9 milhões), Madeira, celulose e móveis (R$ 4,3 milhões), Vitivinícola (R$ 3,5 milhões) e Metalmecânico (R$ 1 milhão).

A indústria Usaflex, do município de Igrejinha, representa o maior investimento aprovado na última reunião, da ordem de R$ 25,9 milhões. Além da compra de equipamentos, o projeto da calçadista prevê a construção de dois novos pavilhões em municípios no Vale do Paranhana e na Encosta da Serra. A ampliação deverá gerar mais de 300 empregos diretos.

O Fundopem é um instrumento de parceria da administração pública com a iniciativa privada para a promoção do desenvolvimento socioeconômico, integrado e sustentável do Rio Grande do Sul. Não aporta recursos financeiros para o empreendimento incentivado, mas apoia a iniciativa privada por intermédio do financiamento parcial do ICMS gerado pelo empreendimento.

Aliado do Fundopem, o Programa de Harmonização do Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul (Integrar RS) é um incentivo adicional, que estabelece percentual de desconto que varia entre 10% e 90% de acordo com o município de localização do empreendimento; a geração de emprego e qualidade da massa salarial; e o impacto ambiental.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul