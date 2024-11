Rio Grande do Sul Governo gaúcho conclui etapa japonesa da missão à Ásia com foco em desenvolvimento sustentável, resiliência climática e negócios

Após quatro dias de agendas no Japão, o governador Eduardo Leite e sua comitiva encerraram, nesta quinta-feira (21), a primeira etapa da missão oficial ao Japão e à China. A passagem pelo país asiático foi marcada por encontros com grandes empresas – como Toyota e Mitsubishi Heavy Industries – e por visitas a centros de excelência em gestão de desastres e inovação – como o Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel e o Instituto Nacional de Pesquisa para Ciências da Terra e Prevenção de Desastres Naturais (Nied).

Para Leite, a etapa japonesa ofereceu aprendizados e perspectivas concretas de parcerias. “O Japão nos mostrou como a combinação de tecnologia, planejamento estratégico e compromisso com a sustentabilidade pode fazer a diferença. Encerramos com a certeza de que estamos no caminho certo, pois trabalhamos nessa direção, seja com o Plano Rio Grande e as nossas ações para qualificar a resiliência climática, seja pelas perspectivas que temos com a cadeia do hidrogênio verde”, afirmou o governador.

Além das reuniões técnicas, a comitiva também firmou Memorando de Entendimento com a Shizen Energy para a realização de estudos sobre a viabilidade de um parque eólico offshore no litoral gaúcho. O encontro com a Toyota reforçou o interesse da montadora em expandir sua atuação no Estado, especialmente com projetos de veículos movidos a hidrogênio verde.

As visitas institucionais à Jica, ao Meti e ao Governo de Minato também abriram caminhos para colaborações futuras em áreas como resiliência climática, inovação e infraestrutura.

“Essa missão mostrou o potencial do Rio Grande do Sul ao Japão, e também serve para aprendermos com um país que é referência em tantas áreas. Nosso Estado não é uma ilha, e precisa estar sempre reforçando as pontes com o mundo”, destacou Leite.

Com o encerramento da etapa japonesa, a comitiva segue para Shenzhen, na China, onde iniciará a segunda parte da missão. A agenda inclui encontros com gigantes globais, como Huawei e BYD, além da participação na China International Supply Chain Expo (Cisce), em Pequim.

Integram a missão oficial os secretários estaduais Artur Lemos (Casa Civil), Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico), Caio Tomazeli (Comunicação), Pedro Capeluppi (Reconstrução Gaúcha) e Ronaldo Santini (Turismo); o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa; o presidente da invest.RS, Rafael Prikladnicki; o presidente da Assembleia, Adolfo Brito; e o líder do governo na Assembleia, Frederico Antunes, entre outras autoridades.

