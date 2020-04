Rio Grande do Sul Governo gaúcho entrega 30 leitos clínicos e dez de UTI no Hospital Regional de Santa Maria

Governador e secretária da Saúde vistoriaram as novas instalações do hospital Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

A rede hospitalar gaúcha ganhou, nesta segunda-feira (27), um reforço importante para o enfrentamento do coronavírus no Estado. Com a presença do governador Eduardo Leite, foram entregues dez novos leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) e 30 de internação clínica no Hospital Regional de Santa Maria, na Região Central do RS.

Os leitos começam a receber pacientes a partir desta terça-feira (28) e, neste momento, são exclusivos para tratamento de casos de Covid-19. A entrega marca o início do funcionamento do Hospital Regional para internações, uma demanda antiga da comunidade local.

Inaugurado em 2018, com investimento de R$ 48 milhões (R$ 30 milhões do governo estadual, R$ 17 milhões do governo federal e o restante em doações da iniciativa privada), o hospital atendia pacientes apenas nos ambulatórios de doenças crônicas e de cardiologia.

“É um grande reforço, previsto no nosso plano de contingência, para o enfrentamento ao coronavírus no Estado. Agradeço a mobilização da comunidade, que tornou possível essa inauguração antes do prazo previsto, e o esforço da Secretaria da Saúde”, ressaltou Leite.

Durante a visita, o governador, acompanhado da secretária da Saúde, Arita Bergmann, do superintendente da Fundação Universitária de Cardiologia, Rogério Pires, e do prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, vistoriou as instalações do prédio, com transmissão ao vivo pela internet.

“Como, devido ao momento que vivemos, não há condições de fazermos inauguração, optamos por vistoriar o local para acompanharmos as instalações desses equipamentos. Esperamos que, em breve, possamos inaugurar o hospital”, explicou Leite.

A inauguração de todos os 130 leitos de tratamento do Hospital Regional, voltados para as especialidades de cardiologia, neurologia e clínica geral, estava inicialmente planejada para julho. Em função da pandemia do coronavírus, no entanto, o governo do Estado se apressou para viabilizar a abertura parcial de uma ala, a fim de ampliar a capacidade de atendimento aos infectados na Região Central.

“Essa abertura contou também com a participação intensa da comunidade e da iniciativa privada, que resultou na doação de cerca de R$ 650 mil para aquisição de equipamentos”, lembrou o governador.

O hospital não estará aberto para o público – os atendimentos funcionarão somente de forma referenciada. Assim, os pacientes não receberão o primeiro atendimento na instituição, mas serão encaminhados a partir de indicação médica em postos ou outros serviços de saúde.

