Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

Médicos voluntários oferecem tele-orientação gratuita para pacientes com suspeita de coronavírus. O atendimento está disponível pelo site covid.tummi.org.

O objetivo do trabalho é oferecer orientação adequada, preservando a rede de saúde para os casos mais graves. A iniciativa de reunir os médicos voluntários é da equipe do aplicativo Tummi.

As pessoas que estiverem com tosse, febre, falta de ar e outros desconfortos podem registrar como estão se sentido, respondendo a um questionário elaborado por pneumologistas. Se for constatado provável diagnóstico de Covid-19, o paciente é encaminhado para uma tele-consulta com um dos médicos da rede.

A equipe é coordenada pelo Dr. Carlos Eurico Pereira. Se o paciente entrar no site de madrugada, poderá agendar uma consulta gratuitamente.

“Fazer essa conexão com os especialistas, que possam passar informações confiáveis, pode fazer uma grande diferença neste momento de muita ansiedade e medo”, disse a Dra. Alessandra Morelle, uma das criadoras do Tummi. Mais de 50 profissionais já se colocaram à disposição para trabalhar.

A maioria deles é do Rio Grande do Sul, sede do Tummi, mas há especialistas de Santa Catarina e do Nordeste. Outros médicos podem entrar na rede se cadastrando no próprio site. Todos recebem treinamento para fazer a tele-orientação.

“Muitos médicos não podem participar do front desta guerra por terem idade ou doenças de base que os colocam em grupos de risco. Outros já estão isolados com sintomas do coronavírus. Essa é uma forma nobre e humanitária de auxiliar no combate à pandemia sem se expor a riscos desnecessários”, completou a oncologista.

Apoio emocional

O site também oferece um questionário para avaliar estresse, ansiedade e depressão dos pacientes. Se for indicada a necessidade de atendimento, a pessoa é encaminhada para consulta on-line com uma equipe de psicólogos voluntária.

