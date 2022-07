Geral Governo gaúcho sanciona, em Nova Petrópolis, a lei da Rota Romântica

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2022

A rota abrange as rodovias BR-116, ERS-235, VRS-865 e VRS-873, entre outras, e 14 municípios compõem o trajeto turístico. (Foto: Reprodução)

Foi sancionada, na última sexta-feira (15), a lei que institui o roteiro turístico Rota Romântica no Rio Grande do Sul. A rota abrange as rodovias BR-116, ERS-235, VRS-865 e VRS-873, entre outras, e 14 municípios compõem o trajeto turístico. Segundo a Associação dos Municípios da Rota Romântica, integram o percurso São Leopoldo, Novo Hamburgo, Dois Irmãos, Ivoti, Estância Velha, Santa Maria do Herval, Morro Reuter, Linha Nova, Presidente Lucena, Picada Café, Nova Petrópolis, Gramado, Canela e São Francisco de Paula.

O ato de sanção ocorreu no município de Nova Petrópolis, durante o 49° Festival Internacional do Folclore, e foi realizado pelo governador Ranolfo Vieira Júnior.

“Estamos formalizando algo que já existe e é reconhecido há 26 anos. Porém, necessitava de um registro de nascimento. Uma iniciativa aprovada pela Assembleia Legislativa, que pretende preservar essa importante rota de turismo no RS”, afirmou Ranolfo.

Na cidade, o Executivo estadual também instalou o seu gabinete, com a presença de secretários, para receber as demandas de lideranças políticas e da comunidade. Uma delas se refere à Praça Maria Hertel, localizada na área central de Nova Petrópolis, que está com obras em andamento. O local foi vistoriado pelo governador e o prefeito do município, Jorge Darlei Wolf.

Também estiveram presentes em Nova Petrópolis os secretários de Turismo, Raphael Ayub; Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Carlos Rafael Mallmann; Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin; Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, Márcia De la Torre; e o adjunto de Comunicação, Ismael Moreira.

