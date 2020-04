Mundo Governo italiano promete reabrir escolas em setembro

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

Parques vão reabrir em 4 de maio, mas distância social deverá ser mantida Foto: Reprodução Parques vão reabrir em 4 de maio, mas distância social deverá ser mantida. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O chefe do governo italiano, Giuseppe Conte, prometeu neste domingo (26) a reabertura das escolas italianas em setembro. Anunciou também uma série de medidas para aliviar o confinamento que rege a vida dos italianos desde 9 de março.

“A escola está no centro dos nossos pensamentos e reabrirá em setembro. Todos os cenários de um comitê de especialistas previam altos riscos de contágio no caso de as escolas reabrirem” antes desta data, declarou Giuseppe Conte.

A pandemia de Covid-19 causou, até o momento, quase 27 mil mortos na Itália, o país com maior óbitos na Europa. Os parques vão reabrir em 4 de maio, mas a distância social deverá ser mantida. Também será possível visitar a família e se reunir, dentro de alguns limites e respeitando as medidas de segurança.

“As festas privadas continuarão proibidas”, insistiu. A reabertura completa de bares e restaurantes ocorrerá em 1º de junho, quando também serão reabertos os salões de beleza, contando com que respeitem as medidas de segurança. À princípio, em 18 de maio todos os comércios, museus, estabelecimentos culturais e bibliotecas poderão reabrir.

