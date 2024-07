Fórmula 1 GP da Hungria: Piastri vence pela primeira vez na Fórmula 1; Hamilton e Verstappen colidem

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

O australiano desbancou o colega Lando Norris na largada. (Foto: Peter Fox/Formula 1)

Uma decisão estratégica quase pôs tudo a perder, mas a McLaren sobrou durante todo o GP da Hungria – e Lando Norris cedeu, no fim, para devolver a posição que confirmou a primeira vitória de Oscar Piastri na F1. Nesse domingo (21), o australiano desbancou o colega na largada da prova marcada, ainda, pela batida entre o terceiro colocado Lewis Hamilton e Max Verstappen na briga pelo pódio.

O resultado confirmou a primeira dobradinha da McLaren na F1 desde o GP da Itália de 2021, na vitória de Daniel Ricciardo tendo também Norris em segundo lugar. Além disso, Piastri se tornou o sétimo vencedor diferente da temporada 2024, marca que não era vista na categoria desde 2012.

Largando da quarta colocação, Hamilton conquistou seu 200º pódio da carreira e o 12º no Circuito de Hungaroring, e neutralizou a vantagem que Verstappen obteve ao começar a corrida em terceiro. A dupla chegou “às vias de fato” a oito voltas da bandeirada em um lance que teve o tricampeão da RBR levando a pior e caindo para quinto lugar. O fato foi investigado após a corrida, mas sem punições.

A dobradinha ajudou a McLaren a assumir o vice-campeonato de construtores, a 51 pontos da líder RBR. No campeonato de pilotos, Verstappen segue na frente de Norris com 76 pontos a mais. A maior mudança foi na posição de Hamilton, de oitavo a sexto, agora somando 125 pontos.

A F1 retorna já no próximo fim de semana em 28 de julho, com o GP da Bélgica, válido como a 13ª etapa da temporada. Confira o calendário completo.

Largada

Norris reagiou devagar e se viu emparelhado com Piastri, que assumiu a liderança depois que o colega terminou “sanduichado” ao lado de Verstappen, terceiro colocado. O tricampeão da RBR acabou saindo da pista para evitar o contato na primeira curva, mas voltou na frente de Norris em segundo lugar.

O britânico se queixou pelo rádio da equipe, assim como Verstappen também reclamou. Depois que a questão entrou na mira dos comissários, ele aceitou a recomendação da RBR e devolveu o segundo lugar para Norris. Porém, avisou que teria troco:

“Ok, então agora pode empurrar os outros para fora da pista assim? Avisa a FIA que é assim que vamos correr pelo resto dessa corrida.”

Hamilton e Leclerc ganharam uma posição cada, subindo respectivamente para quarto e quinto lugares; já Sainz perdeu três colocações, e caiu para sétimo.

Disputa interna

A líder RBR foi coadjuvante em uma briga que se concentrou entre os dois pilotos da McLaren pela vitória, longe de ter ameaças, já que a concorrência pela terceira colocação estava maior. E em boa parte da prova, Piastri seguia tranquilo à frente; Norris fez seu primeiro pit stop na volta 18 seguido do líder da corrda no giro seguinte, e as posições se mantiveram.

A disputa entre eles seguiu estável até a casa das 30 voltas, quando Piastri mantinha uma vantagem média de 4s4. No entanto, entre os giros 33 e 36, o australiano perdeu quase 3s de sua diferença para Norris, que seguiu cada vez mais perto do colega.

A segunda rodada de pit stops, porém, inverteu as posições: a McLaren optou por chamar Norris primeiro aos boxes na volta 45, três voltas antes de Piastri, embora o australiano liderasse. Ambos retornaram aos pneus médio, mas Piastri acabou atrás do colega. ELe ainda pisou com o pneu traseiro esquerdo na brita, na curva 12, perdendo alguns milésimos.

Com o segundo pit stop de Verstappen na volta 50, Lando assumiu a liderança da corrida. A partir daí, a McLaren garantiu a Piastri que Norris devolveria a posição para ele, expectativa nutrida pelo australiano até as três voltas finais da prova.

