Magazine Grazi Massafera e Caio Castro curtem viagem à Chapada dos Guimarães

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Casal de atores mostrou cliques do passeio em meio à natureza do Mato Grosso. (Foto: Reprodução/Instagram)

Grazi Massafera e Caio Castro tiraram um tempinho na rotina de trabalho para passear em meio à natureza. O casal de atores está conhecendo as belezas naturais da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Discretos, os dois ainda não publicaram nenhuma foto juntos durante a viagem em suas redes sociais, mas já começaram a compartilhar os cliques dos belos lugares pelos quais estão passando.

“Cuiabá, sua gostosa”, escreveu Caio na legenda de uma foto em que posa na Caverna Aroê-Jari, ponto turístico da região.

Já Grazi publicou uma foto em que aparece diante da Pedra do Equilíbrio, famoso ponto na Chapada dos Guimarães. Em outro clique, a atriz posa no mesmo local que o namorado e, na legenda, mostra que ele a está acompanhando durante uma viagem de trabalho.

“Ai, Chapada Guimarães. Dia de trabalho perfeito com equipe maravilhosa”, escreveu Grazi.

Atualmente, Grazi está no ar como a protagonista Ester, na edição especial de Flor do Caribe. Antes, era Caio quem estava no horário das 6, como Dom Pedro I na edição especial de Novo Mundo. O ator ainda está na telinha na edição especial de Fina Estampa, como Antenor.

Recentemente, o ator anunciou uma novidade em sua carreira e contou que vai se dedicar ao automobilismo profissional, arrancando elogios da namorada, que ainda entregou o apelido carinhoso pelo qual o chama: “Vida”.

