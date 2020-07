Grêmio Grêmio anuncia Gabriel como contratação para área administrativa da base

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

De forma oficial, o Grêmio anunciou a contratação de Gabriel para o quadro administrativo das categorias de base do clube. Conforme o comunicado, o jogador se despede de sua trajetória como atleta para dar início a uma nova etapa em sua vida profissional. O então zagueiro atuará inicialmente como assessor administrativo do departamento.

No clube tricolor desde 2013, o caso de Gabriel chamou a atenção. O atleta, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo ainda naquele ano nunca mais voltou a atuar, devido a complicações depois do processo cirúrgico. Durante o tempo, o Grêmio se pronunciou poucas vezes sobre o caso.

Na nota oficial, o clube destacou o empenho do jogador e desejou sorte na nova atividade. Veja o trecho abaixo:

Conhecedor de todo o empenho e profissionalismo de Gabriel ao longo de seus oito anos vestindo a camisa tricolor e ciente de sua importância na conquista de títulos como os da Copa do Brasil 2016 e Libertadores da América 2017, o Grêmio agradece a sua dedicação, desejando-lhe sorte e sucesso em sua nova atividade profissional no Clube.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio