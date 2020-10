Grêmio Grêmio encaminha saída de Patrick para o futebol belga

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Ao que tudo indica o meia Patrick deve estar de saída do Grêmio. O atleta de 21 anos despertou do futebol europeu e os negócios já estão encaminhados. A reportagem da Rádio Grenal confirmou que as tratativas são para um empréstimo com opção de compra definida ao final do período. O clube interessado no atleta é o Mouscron, da Bélgica, pertence ao grupo que gere também o Lille, da França, e o Boavista, de Portugal.

Patrick começou a ser presente na equipe principal do Grêmio desde 2017, quanto ainda estava no time sub-23. No total, são 46 partidas pelo Tricolor e outras sete pelo Criciúma, para o qual esteve emprestado em 2018.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

