Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A dupla Grenal tem mais um desafio pela frente, as duas equipes se enfrentam pela décima terceira rodada Campeonato Brasileiro, na Arena. E para surpresa dos torcedores gremistas, o tricolor vai ter 4 voltas no próximo sábado.

Lucas Silva, que estava fora do confronto contra a Universidad Católica pela Libertadores, retorna para o meio campo gremista, portanto, acabam as chances de Robinho possuir a titularidade, visto que retornam ao grupo, Maicon e Jean Pyerre.

Os dois estavam fora há um pouco mais de 3 semanas, por problemas musculares. Jean Pyerre já vinha trabalhando com bola nos últimos dias, mas a comissão técnica adota cautela em seu retorno, visto que o meia sofreu com lesões no ano passado que o tiraram de campo por 6 meses. Já o volante Maicon, fez o treinamento coletivo da última quarta-feira em busca de ritmo para atuar no clássico.

E a outra volta é do atacante Everton Cardoso, que esteve afastado desde o jogo contra o Fortaleza e não atuou na primeira partida da retomada da Libertadores, com sintomas de gripe. Chegou a treinar após, mas foi diagnosticado com COVID-19 e iniciou período de isolamento social.

Os zagueiros Geromel e Kannemann seguem afastados, diagnosticados com COVID-19. Portanto, Paulo Miranda disputa uma das vagas com Rodrigues, que vem de boa fase, com gol contra a Universidad Católica. O Tricolor treina nessa quinta-feira (1) e na sexta-feira (2).

O Grenal acontece no próximo sábado (3), às 17h (de Brasília), válido pela décima terceira rodada do Brasileirão, na Arena do Grêmio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

