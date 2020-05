Grêmio Grêmio encerra semana de treinos básicos e se prepara para avançar nas atividades

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A sexta-feira marca o último dia da semana de treinos básicos realizados no Grêmio. Com sábado e domingo de folga para os atletas, a comissão técnica se prepara para avançar na rotina de trabalhos, que irão priorizar a preparação para situações de jogo, a partir do início de junho.

Comandados pelo preparador físico Márcio Meira, os grupos, divididos em três horários distintos, realizou um trabalho de força na academia. Seguindo os protocolos médicos, os jogadores encerraram a segunda parte do treino, no gramado do CT Luiz Carvalho, onde realizaram corrida com o objetivo de soltar a musculatura. À tarde, o restante dos grupos irão seguir a mesma atividade no centro de treinamento.

“Ainda é muito cedo para dizer como e quando retorna”, diz prefeito de Porto Alegre sobre a volta do futebol

Na próxima segunda-feira, 1° de junho, o tricolor dará início a um novo plano de treinos. Segundo o preparador físico, os jogadores, divididos em grupos, irão iniciar novas atividades com mais movimentações, situações de jogo e trabalhos de velocidade, visando preparar os atletas para competir, à espera do Campeonato Gaúcho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

