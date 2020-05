Grêmio Presidente do Grêmio valoriza balanço trimestral positivo em meio à pandemia

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Clube registrou superávit de R$ 11,86 milhões Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio apresentou, nesta quinta-feira, ao Conselho Deliberativo os números do balanço financeiro e demonstrativos contábeis do primeiro trimestre do ano. Em meio ao enfrentamento de crise contra a Covid-19, o clube registrou superávit de R$ 11,86 milhões.

Durante a sessão, o conselho de gestão respondeu às perguntas enviadas pelos conselheiros e apresentou as principais medidas adotadas neste momento de dificuldades consequentes da pandemia do novo coronavírus. O colegiado já havia tido o acesso aos pareceres do Conselho Fiscal, da Comissão de Finanças e dos auditores independentes, anteriormente.

Em sua explanação, o presidente Romildo Bolzan Jr. comentou como a direção vem atuando para enfrentar o período sem futebol e de queda no acúmulo de receitas: “Estamos em um processo de retomada, ainda de acordo com o que é possível fazer sanitariamente. Teremos situações difíceis. Estamos procurando equilibrar nosso fluxo de caixa. O Grêmio está estável e ainda organiza situações de enfrentamento direto, resolutivo e de melhor solução. Essa excepcionalidade nos gera um momento de extrema dificuldade e responsabilidade, mas o Grêmio tem perspectivas de solução”.

Conforme a publicação do clube, o Grêmio obteve, nos primeiros três meses do ano, uma receita bruta da atividade do desporto de R$ 92,37 milhões, enquanto o custo da atividade foi de R$ 70,14 milhões. O EBITDA, indicador financeiro que representa quanto a instituição gerou de recursos por meio de suas atividades operacionais, descontando impostos, amortização, depreciação e resultado financeiro, foi de R$ 22,23 milhões. Sendo assim, o superávit alcançado foi de R$ 11,86 milhões.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

