Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Torcida gremista recebe atletas em Criciúma. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA).

Depois de trabalhar no final de semana, a equipe gremista finalizou na manhã desta segunda-feira (29), no CT Luiz Carvalho, os preparativos para o duelo diante do Criciúma. O Tricolor busca a vitória sobre o Tigre, para somar três pontos na tabela de classificação, e se fortificar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B.

A disputa acontece nesta terça (30), às 21h30, no estádio Heriberto Hülse. A partida é válida pela 27ª rodada da competição.

O Criciúma, dona da casa nesta terça, colocou à disposição do torcedor gremista cerca de 2 mil ingressos. O número corresponde a 10% da capacidade do Estádio Heriberto Hülse. As entradas foram todas vendidas em poucas horas e o Grêmio terá o máximo de apoio neste duelo.

Na chegada à cidade catarinense que deu nome ao clube, a equipe tricolor foi recepcionada pela torcida. O Grêmio seguiu de ônibus para Criciúma e permanecerá concentrado até o horário da partida.

Preparação

Assim como ocorreu na segunda parte do treinamento de domingo, a movimentação na manhã de segunda foi realizada com os portões fechados à imprensa, quando o técnico Roger Machado teve privacidade para montar a equipe que enfrenta o Tigre.

O zagueiro, Bruno Alves, que deixou o jogo contra o Ituano no intervalo sentindo lesão, está relacionado à disposição de Roger. Já Biel é desfalque. Ele relatou dores na coxa direita após o jogo da última sexta e fez exame de imagem, que não detectou lesão. Porém, o atleta continua com os sintomas e não apresentou a evolução necessária para participar dos treinamentos prévios à viagem.

Relacionados

A comissão técnica do Grêmio definiu os escolhidos e divulgou a lista de relacionados do Tricolor para enfrentar o Criciúma pela Série B 2022.

O jogo desta terça é o segundo confronto entre as duas equipes nesta edição do Brasileirão; o primeiro encontro terminou empatado em 0 a 0 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Para reverter este quadro e trazer os três pontos para casa, o técnico Roger Machado terá a maioria dos jogadores do elenco à sua disposição.

Após a derrota em casa para o Ituano, na semana anterior, seguido de críticas xingamentos da torcida, o Grêmio ligou o sinal de alerta. Ganhar a disputa desta semana se tornou fundamental para a recuperação da equipe no campeonato nacional. O resultado negativo na última rodada obriga a equipe a conquistar os três pontos para seguir sólido no G4.

Para tanto, a delegação gremista se prepara para a partida na cidade catarinense. Os ingressos para o jogo estão esgotados para ambas as torcidas.

Confira quem são os atletas que estão em Santa Catarina.

– Goleiros: Brenno e Gabriel Grando.

– Laterais: Diogo Barbosa, Edilson, Nicolas e Rodrigo.

– Zagueiros: Bruno Alves, Geromel, Gustavo Martins e Natã.

– Volantes e Meias: Bitello, Campaz, Gabriel Silva, Lucas Leiva, Lucas Silva, Thaciano, Thiago Santos e Villasanti.

– Atacantes: Diego Souza, Elkeson, Émerson, Guilherme e Janderson.

