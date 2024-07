Futebol Grêmio focado no duelo contra o Juventude para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Jogadores do Grêmio realizaram treino técnico durante a tarde desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após empatar com o Palmeiras, o Grêmio iniciou preparação para enfrentar o Juventude, neste domingo, às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 15ª rodada do Brasileirão. O treino dessa sexta-feira (4) contou com a participação de algumas atletas da categoria Sub-20 da Base Gremista.

O técnico Renato Portaluppi terá o retorno de três jogadores. No meio-campo, Villasanti está de volta, após participação com o Paraguai na Copa América, e será titular. Dodi, suspenso na última rodada, e Geromel, que foi poupado contra o Palmeiras, também retornam à equipe. Já Rodrigo Ely ficará de fora por causa do terceiro cartão amarelo.

O Tricolor desperdiçou a chance de sair da zona de rebaixamento ao ceder o empate ao Palmeiras em três minutos no segundo tempo. No apito final, parte da torcida gremista ficou revoltada e chamou o técnico Renato Portaluppi de “burro”. O comandante gremista disse que estranhou a reação, ironizou e rebatou as críticas.

“Até estranhei a reação da nossa torcida porque nunca tinha acontecido isso. Eu entendo pelo resultado, pela nossa situação, vencendo contra o Palmeiras e chega o empate. Mas isso não me preocupa, faz parte do futebol, porque eu sou bom pra caramba”, rebateu o técnico gremista.

Depois de uma sequência de seis derrotas, o Grêmio chegou ao terceiro jogo seguido sem perder. São dois empates e uma vitória nas últimas três rodadas do Brasileirão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/gremio-focado-no-duelo-contra-o-juventude-para-deixar-zona-de-rebaixamento-do-brasileiao/

Grêmio focado no duelo contra o Juventude para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão

2024-07-05