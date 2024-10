Grêmio Grêmio inicia campanha de doação para Dia das Crianças

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Rampas Leste e Oeste da Arena serão pontos de coleta nesta noite Foto: Guilherme Testa/Grêmio Rampas Leste e Oeste da Arena serão pontos de coleta nesta noite. (Foto: Guilherme Testa/Grêmio) Foto: Guilherme Testa/Grêmio

Os torcedores que forem para a Arena na noite desta sexta-feira (4), para partida contra o Fortaleza, poderão levar brinquedos que serão doados para crianças nesse Dia das Crianças. Rampas Leste e Oeste terão pontos de coleta nesta noite.

A ação é uma parceria entre a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a ABRINQ (Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos) e a Arena do Grêmio. Além dos pontos de coleta, as crianças que acompanharam os jogadores até o gramado na partida contra o Fortaleza também farão parte da campanha e, junto a loja Ri Happy, doaram brinquedos a outras crianças.

A campanha será estendida até a próxima semana, com a intenção de arrecadar o maior número de doações possível. Após a noite desta sexta, o ponto de coleta será a GrêmioMania da Arena. As doações serão destinados as crianças da Comunidade Tri, dos bairros Humaitá, Vila Farrapos e Navegantes.

O Departamento de Responsabilidade Social – DRS do Grêmio organizará uma festa especial no dia 12 para as famílias da região.

2024-10-04