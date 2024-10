Esporte Grêmio não contará com dois laterais para partida contra o Atlético-MG

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, João Pedro não jogará contra Atlético-MG no Campeonato Brasileiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio não contará com os laterais João Pedro e Fabio para a partida contra o Atlético-MG na próxima quarta-feira (9) pelo Campeonato Brasileiro. João Pedro foi advertido com seu terceiro cartão amarelo, o que abriria a vaga para Fabio. No entanto, por reclamação, o atleta foi expulso na partida da última sexta-feira (4) contra o Fortaleza ainda no banco de reservas.

Igor Serrote, de 19 anos, poderia ser a troca escolhida por Renato Portaluppi para a posição, mas o jogador estará com a Seleção Brasileira sub-20 durante a partida. O Grêmio irá pedir a liberação do jovem.

Outro problema para o Tricolor é o zagueiro Gustavo Martins, que foi substituído na última partida ainda na primeira etapa, com desconforto muscular na coxa esquerda.

Soteldo, o marcador do terceiro gol do Grêmio na vitória contra o Fortaleza por 3 a 1, também não atuará no jogo contra o Atlético-MG, já que estará com a Seleção Venezuelana para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Retornos

O Tricolor ganhava por 2 a 1, quando, aos 37 minutos, Caíque deu lugar a Rafael Cabral. O goleiro já tinha sido atendido pelo departamento médico pela contração da musculatura. Tentou prosseguir, mas acabou vencido pelas dores nas duas panturrilhas.

A tendência é que Caíque fique no banco de reservas. Marchesín volta a ficar à disposição após cumprir suspensão diante do Laion. O técnico Renato Portaluppi é outro que regressará. Ele finalizou a pena e comandará o time diante do Atlético-MG.

Alívio

A vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza trouxe alívio ao Grêmio na sexta-feira na Arena, que foi superior durante quase todo o primeiro tempo. Logo aos 13 minutos, Aravena completou cruzamento de Cristaldo para empurrar a bola para o gol e abrir o placar na Arena. No entanto, cinco minutos depois, Hércules conseguiu aproveitar falha na defesa gremista e igualou o placar. Os donos da casa voltaram a pressionar e obrigaram João Ricardo a fazer duas defesas difíceis em sequência. Já nos acréscimos, Cardona e Kuscevic também salvaram o Laion.

Já depois do intervalo, aos 15 minutos, Braithwaite dominou tirando de Mancuso, carregou até a entrada da área e chutou fraco, mas João Ricardo aceitou em grande falha. Assim, o Fortaleza passou a ter mais a posse de bola e chegou perto de marcar em cabeçada de Lucero, mas Caíque fez boa defesa; o goleiro do Imortal sentiu e precisou ser substituído. Pouco depois, Mancuso recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Laion com um a menos. Nos minutos finais, Soteldo balançou as redes e sacramentou a vitória dos donos da casa.

O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira (9), às 19h30 (de Brasília), e visita o Atlético-MG em jogo atrasado da sexta rodada do Brasileirão.

