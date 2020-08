Por Redação Rádio Grenal | 26 de agosto de 2020

Direto de Caxias do Sul, o executivo de futebol tricolor Klauss Câmara conversou com a Rádio Grenal na manhã desta quarta-feira (26), projetando a partida contra o Caxias, e contextualizando a busca do Grêmio por um centroavante. Câmara deixou claro que o tricolor não possui preferência pelo tipo de negociação, abrindo as portas tanto para um empréstimo, como para uma contratação. Segundo o dirigente, o Grêmio está focado em contratar um centroavante com as mesmas características de Diego Souza, com mais sustentação no ataque e presença na área.

“Quando chega, o Grêmio sempre chega forte. Não nos preocupa o Diego Souza não estar presente. Temos um elenco muito competitivo e capaz de criar situações de gols para decidir uma final”, iniciou Kaluss, se referindo à partida desta noite, no Estádio Centenário. O tricolor não conta com o centroavante, que está lesionado. Em seu lugar, Isaque deve comandar o ataque.

Sobre a busca por reforços, o executivo explicou que o Grêmio segue buscando um centroavante, e não descartou nenhuma possibilidade: “Estamos bem ativos no mercado. Mas sabemos que além de uma carência que temos hoje nessa função, precisamos pensar também nas nossas condições de contratação para não errar. Estamos atuando em todas as frentes possíveis, tanto nacional, quanto internacional“.

“Douglas Coutinho é um atleta que surgiu muito bem. Hoje ele está no campeonato paranaense como destaque, mas não possui tanto a característica que buscamos, que é de um falso um nove”, disse Câmara sobre o jogador que atua no Operário-PR, e que teve seu nome especulado nos últimos dias. Sobre Cléber, do Ceará, e Pedro Raul, do Botafogo, o dirigente deixou claro: “Nenhum bom jogador será descartado. Os dois são jogadores com muito potencial”.

Apesar de estar ativo no mercado nacional e internacional, o Grêmio bate de frente com uma janela internacional fechada, que só reabre em outubro, e com as poucas opções do mercado brasileiro. “O ideal seria que ele venha de imediato para termos o jogador conosco, mas não se descarta a possibilidade de aguardar até outubro se necessário for. Enquanto isso, podemos contar com os mais jovens, como o Isaque. Ele já demonstrou potencial. Se tivermos um bom desempenho com Isaque e Diego Souza até lá, talvez possamos esperar”.

Além disso, o executivo de futebol destacou que o foco é um centroavante, deixando um pouco de lado a busca por um lateral esquerdo e eliminando um nome dos nomes especulados: “Um lateral esquerdo está no nosso radar. Mas nosso foco é no camisa 9. O Diogo Barbosa não está mais no nosso radar, já descartamos.”

O Grêmio enfrenta o Caxias nesta quarta-feira (26), às 21h30, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho 2020. O jogo de volta será no domingo (30), às 16h, na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas