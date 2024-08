Grêmio Jogando com reservas fora de casa, Grêmio vence o Athletico-PR por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Com o resultado, o Grêmio chegou a 21 pontos e respira fora da zona de rebaixamento. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio venceu o Athletico-PR por 2 a 0 nesse domingo (4), em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão. Com o resultado conquistado na Ligga Arena, em Curitiba, o Tricolor foi para a 14ª colocação, com 21 pontos. A equipe gaúcha tem jogo decisivo nesta quarta (7) contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

A partida foi intensa, mas foi decidida logo no primeiro tempo. Gustavo Martins abriu o placar para o Tricolor e com lambança do goleiro Léo Linck, Monsalve aproveitou para por números finais na partida. Com os três pontos conquistados o Grêmio se afasta do Z4, mesmo com duas partidas a menos na competição.

Primeiro tempo

Os primeiros movimentos do jogo foram de estudo por parte das duas equipes e a partida iniciou de maneira equilibrada. O Tricolor tentou chegar a área adversária pela bola aérea com cruzamentos de Edenílson e Gustavo Nunes, mas a defesa cortou nos dois lances.

Aos 16, Monsalve recebeu pela esquerda, fez boa jogada individual para o centro de campo e foi derrubado antes de invadir a área. Edenílson cobrou a falta no canto do goleiro e Gustavo Martins aproveitou o rebote e abriu o placar para o Grêmio. O zagueiro gremista tentou duas vezes. Na primeira oportunidade, o goleiro fez nova defesa, mas a bola ficou viva pelo alto e o defensor gremista não desperdiçou. 1 a 0.

Os comandados de Renato Portaluppi mantiveram o ímpeto ofensivo e não demoraram a marcar novamente. Aos 20 minutos, o Athletico-PR tentou sair jogando com Léo Linck. O estreante Monsalve apareceu novamente e aproveitou o erro do goleiro e, com o gol livre, marcou o segundo do Tricolor. Aos 31, Monsalve balançou as redes mais uma vez.

Segunda etapa

Com dois gols de vantagem, o Grêmio reforçou a estratégia para o segundo tempo. O time se postou no campo de defesa e apostou nos contra-ataques. O Athletico voltou com mudanças e tentou pressionar o rival. Cuello, aos oito minutos, e Julimar, na sequência, exigiram defesas de Rafael. Aos 23, após cruzamento na área, Gamarra ficou livre, mas chutou por cima. O Grêmio respondeu com Edenílson, aos 23, em ótima defesa de Léo Linck. No fim, Edenílson cobrou falta na trave e Du Queiroz marcou no rebote, mas o auxiliar pegou impedimento do volante. O Furacão pressionou no fim, mas faltou capricho.

O Grêmio seguirá em Curitiba, no Paraná, para o próximo duelo. Na quarta-feira, 7, o Tricolor recebe o Corinthians no Estádio Couto Pereira, às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Ficha técnica

Athletico-PR: Léo Linck; Kaique Rocha (Madson), Mateo Gamarra e Esquivel; Erick (Cuello), Gabriel e Christian (Cannobio); Nikão (Fernandinho), Bruno Zapelli (Pablo) e Julimar; Di Yorio. Técnico: Martín Varini

Grêmio: Rafael Cabral; Fabio, Gustavo Martins, Natã e Mayk (Reinaldo); Dodi, Pepê (Ronald) e Edenílson; Nathan (Du Queiroz), Gustavo Nunes e Miguel Monsalve (Aravena). Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Matheus Candançan (SP), com assistência de Daniel Marques (SP), Schumacher Gomes (PB) e Angleison Marcos (RO). VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

