Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

Tricolor ocupa a 2ª colocação na tabela, com 29 pontos. (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Diante de quase 40 mil torcedores na Arena e sem Luís Suárez, o Grêmio superou o Atlético-MG por 1 a 0 na noite deste sábado (22). A vitória levou o Tricolor gaúcho à vice-liderança do Brasileirão, com 29 pontos, 10 atrás do líder Botafogo, e ultrapassando Flamengo e Palmeiras. O próximo desafio pelo campeonato será contra o Goiás, no dia 31, fora de casa.

O Grêmio tomou as rédeas e ocupou o campo do Atlético-MG desde o início. Aos 10 minutos, Cristaldo bateu escanteio, e Ronald, novidade na escalação, desviou de cabeça para abrir o placar. Promessa da base gremista, o jovem de 20 anos tem histórico de convocação para a Seleção Brasileira sub-20. Neste ano, disputou o Sul-Americano e o Mundial da categoria.

O Galo até insistiu, mas não fez por merecer sorte melhor. O gol que poderia valer pelo menos um ponto para o Atlético-MG foi marcado em uma jogada de bola levantada pelo lado direito para dentro da área, após pressão atleticana na segunda etapa.

Em boa movimentação, Alan Kardec entrou sozinho para cabecear para baixo e tirou qualquer chance de defesa de Gabriel Grando. O tento foi invalidado depois da marcação das linhas do VAR. O Atlético-MG segue sem vencer sob o comando de Felipão e aparece na 13ª posição, com 21 pontos.

O atacante Ferreira e o meia Mila ocuparam os lugares de Bitello e Ronald. Em uma das primeiras participações de ambos os atletas, quase que nasceu o segundo gol. O camisa 10 deu cruzou para o meia, que finalizou – a bola passou tirando tinta da trave. Mais uma estreia da noite: Iturbe entrou em campo e ocupou o lugar de Franco Cristaldo, já na reta final da partida.

No finalzinho da partida, o Tricolor ainda tentou com um lance de Ferreira, que passou por Saravia e cruzou, mas a zaga conseguiu cortar.

Ficha técnica

— Grêmio: Gabriel Grando, Bruno Uvini, Bruno Alves, Kannemann, João Pedro, Ronald (Ferreira), Carballo, Cristaldo (Iturbe), Bitello (Mila), Reinaldo e André (Freddy). Técnico: Renato Portaluppi.

— Atlético-MG: Everson, Mariano (Saravia), Mauricio Lemos, Igor Rabello, Rubens (Pedrinho), Battaglia, Otávio, Igor Gomes (Alan Kardec), Pavón (Alisson), Hulk e Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

— Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (SP), auxiliado por Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Luiz Claudio Regazone (RJ). VAR (árbitro de vídeo): Wagner Reway (PB).

