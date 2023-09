Esporte Grêmio vence o Cuiabá por 2 a 0 e se mantém no G4 do Brasileirão

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Suárez abriu o placar para o Grêmio no duelo contra o Cuiabá. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio venceu o Cuiabá por 2 a 0 na manhã deste domingo (3), na Arena, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o Tricolor no G4, na 3ª posição, agora com 39 pontos, ainda com um jogo a menos. Os gols foram marcados por Suárez e Rikelme (contra).

O Grêmio controlou as ações da partida, aproveitou as oportunidades criadas e conseguiu manter uma boa sequência no campeonato nacional. Já no primeiro minuto de jogo, Villasanti deu ótimo passe para Suárez, que ficou na cara do goleiro adversário, mas a bola acabou escapando do camisa 9. O gol dos donos da casa veio aos 30′ pelos pés do atacante uruguaio. Luisito recebeu um bom passe dentro da área e finalizou com a perna esquerda para o fundo das redes. O Cuiabá até tentou uma reação, mas o primeiro tempo terminou sob o controle da equipe gremista.

O Cuiabá voltou para o segundo tempo mais determinado a pressionar o Grêmio. A equipe de Cuiabá tentou causar problemas ao ocupar o ataque. Mas o placar da partida acabou definido aos 11 minutos. O lateral Denilson cruzou rasteiro para Deyverson, que finalizou na rede pelo lado de fora. Aos 17, gol do Grêmio! Reinaldo fez ótimo cruzamento para Galdino, que cabeceou forte e obrigou Walter a fazer boa defesa. No rebote, a bola bateu no lateral Rikelme e foi morrer no fundo do gol.

Aos 27 minutos, o técnico Renato Portaluppi mandou Luan a campo para alegria da torcida na Arena. Porém, o meia-atacante até participou de lances de criação, mas sem alterar o placar.

O Grêmio ainda sonha com o título, visto que tem um jogo a menos que o líder Botafogo. No entanto, precisa tirar uma vantagem de 12 pontos da equipe carioca. A próxima partida da equipe gaúcha será contra o Red Bull Bragantino, no dia 14, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Ficha técnica

Grêmio: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Carballo (Everton Galdino), Villasanti e Pepê (Gustavo Martins); Cristaldo (Luan), JP Galvão (Ferreira) e Suárez (Iturbe). Técnico: Renato Portaluppi.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Empereur, Allyson e Rikelme (PK); Filipe Augusto, Lucas Mineiro (Fernando Sobral) e Denilson (Ronald); Ceppelini (Derik Lacerda), Wellington Silva (Jonathan Cafu) e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ), com assistência de Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ). No VAR, Daiane Muniz (Fifa/SP).

