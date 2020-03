Inter Grenal das Américas: dupla apresenta defesa e aguarda decisão da Conmebol

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

Resultado do julgamento pode ser divulgado nas próximas horas Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) RS - FUTEBOL/CONMEBOL LIBERTADORES 2020 /GREMIO X INTERNACIONAL - ESPORTES - Lance da partida entre Gremio e Internacional disputada na noite desta quinta-feira, na Arena do Gremio, valida pela Conmebol Libertadores 2020. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O primeiro Grenal da Copa Libertadores voltou a ser pauta no noticiário de Grêmio e Inter nesta semana. Nesta segunda-feira, a dupla apresentou sua defesa quanto às oitos expulsões na partida pela segunda rodada da fase grupos, julgadas pela Comissão Disciplinar. A expectativa agora é pelo resultado das audiências que pode ser divulgado a qualquer momento.

Com quatro expulsões cada, as duas equipes realizaram sustentação oral durante as audiências, além da apresentação da defesa por meio escrito. O julgamento iniciou pelos jogadores do Inter, com a análise dos casos de Edenilson, depois Moisés, Víctor Cuesta e por último o Praxedes. Entre os argumentos de defesa apresentados pelo jurídico do colorado, que utilizou Sarrafiore como testemunha, na tentativa de anular o cartão vermelho do zagueiro Cuesta.

Após cada audiência individual do Inter, foi a vez do Grêmio ser pauta na Comissão Disciplinar, por volta das 17h30. No lado tricolor, as quatro expulsões analisadas foram de Luciano, Pepê, Paulo Miranda e Caio Henrique. O departamento jurídico do clube aposta no histórico disciplinar positivo na competição para obter penas menores.

Conforme o Código Disciplinar da CONMEBOL, as punições previstas no artigo 16 do texto publicado em 2019, prevê:

período de tempo específico por conduta violenta ou por agredir jogadores, ou qualquer outra pessoa presente na partida, exceto seus oficiais. c) Suspensão de no mínimo cinco partidas na competição ou por um

período de tempo específico por uma agressão ou menosprezo que

seja considerado como grave pelos órgãos judiciais.

período de tempo específico por uma agressão ou menosprezo que seja considerado como grave pelos órgãos judiciais. d) Suspensão de no mínimo seis partidas na competição no caso de

cuspir em um jogador rival ou em qualquer outra pessoa que não seja

um oficial de jogo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

