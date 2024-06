Porto Alegre Nível do Guaíba fica abaixo da cota de alerta pela 1ª vez desde início da enchente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Desde o início de maio, a população da capital gaúcha sofre com as enchentes. Foto: Luciano Lanes/PMPA Desde o início de maio, a população da capital gaúcha sofre com as enchentes. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Na madrugada desta sexta-feira (7), o Lago Guaíba, em Porto Alegre, finalmente ficou abaixo da cota de alerta, de 3,15 metros, após mais de um mês registrando níveis acima da cota de inundação (3,6m). Às 6h, marcou 3,14 m, mantendo o índice na medição das 7h. Também nesta sexta, a Rodoviária da cidade voltou a operar.

Desde o início de maio, a população da capital gaúcha sofre com as enchentes, que atingiram mais de 157 mil pessoas. Bairros inteiros foram tomados pelas águas do Guaíba.

É possível que haja pequenas oscilações devido à ação dos ventos, previstas para a próxima segunda-feira (10). Mesmo assim, espera-se que o nível se mantenha abaixo da cota de alerta na estação de medição Usina do Gasômetro pelos próximos 10 dias.

O pico mais alto do Guaíba já registrado foi de 5,33 metros em 5 e 6 de maio, seguido por um segundo pico, de 5,24 metros, no dia 14. Desde o dia 25 do último mês, os níveis têm diminuído gradualmente, com uma redução significativa observada em 31 de maio, quando o nível caiu para 3,43 metros.

Rodoviária

Localizada no Centro de Porto Alegre, a rodoviária ficou fechada por mais de um mês devido às inundações provocadas pela cheia do Guaíba. Durante esse período, as operações foram realizadas de forma provisória no Terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia, na Zona Leste. O primeiro ônibus partiu às 7h rumo a Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho.

São disponibilizados cerca de 90 horários diários, atendendo a 116 municípios do Estado. As passagens podem ser compradas nos guichês ou pela internet. As lancherias do local ainda não voltaram a funcionar.

As viagens de ônibus interestaduais voltarão a sair da rodoviária de Porto Alegre a partir do dia 13 deste mês. Até lá, elas seguirão tendo como ponto de partida a rodoviária de Osório, no Litoral Norte.

