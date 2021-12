Polícia Guarda Municipal prende homem que arrombou bar na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2021

Segundo a prefeitura, a Orla do Guaíba conta com 72 câmeras de vigilância Foto: Divulgação Segundo a prefeitura, a Orla do Guaíba conta com 72 câmeras de vigilância. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com o apoio do sistema de videomonitoramento, a Guarda Municipal de Porto Alegre prendeu em flagrante, por volta das 3h desta segunda-feira (27), um homem que invadiu um bar no trecho 1 da Orla do Guaíba. O criminoso arrombou a porta do estabelecimento e furtou bebidas e objetos.

“O videomonitoramento é uma ferramenta fundamental no combate preventivo à criminalidade, e tão importante quanto é a pronta ação dos agentes em campo, que perceberam a ação do criminoso e rapidamente conseguiram agir. Essa integração é primordial para que possamos ter uma cidade mais segura para todos nós”, afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Segundo a prefeitura, a Orla do Guaíba conta com 72 câmeras de vigilância.

